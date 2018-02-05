Şimşek: Kamu fiyat ayarlamalarında azami hassasiyet gösteriyoruz

İstanbul, 5 Şubat (DHA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelenin meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, \"Kamu fiyat ayarlamalarında azami hassasiyet gösteriyoruz\" dedi.

Hazine Müsteşarlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre Şimşek, Ocak ayı enflasyon rakamlarını şöyle değerlendirdi:

\"Enflasyonla mücadelede gösterdiğimiz kararlılığın meyvelerini almaya başladık. Enflasyon Ocak ayında yıllık yüzde 10.35 olarak gerçekleşti.

\"Bu rakam, geçen yıl enflasyonun zirve seviyesinden 263 baz puan ve yıl sonu seviyesinden 157 baz puan daha düşüktür.

\"Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarımızı artıracağız ve gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.

\"Para ve maliye politikaları eşgüdümü çerçevesinde kamu fiyat ayarlamalarında azami hassasiyet gösteriyoruz.

\"En son Avrasya tüneli geçiş ücretlerinde yaptığımız KDV indirimi bu desteği yansıtıyor. Böylelikle ulaşım maliyetleri üzerinden de dezenflasyona katkı veriyoruz.

\"Gıda Komitesi çalışmaları orta ve uzun vadede enflasyondaki oynaklığı belirgin ölçüde azaltacaktır.

\"Son dönemde ürün ihtisas borsası çalışmaları başta olmak üzere bu yönde yapısal nitelikte önemli kararlar alındı.

\"Para politikasının kararlı duruşu ve yapısal reformlardaki adımlarımızın bir yansıması olarak önümüzdeki dönemde kurdaki göreli istikrarın da enflasyondaki düşüşe katkı vermesini bekliyoruz.

\"Bu çerçevede çekirdek enflasyon göstergelerinin kademeli olarak azalacağını tahmin etmekteyiz.\"

