-ŞİMŞEK: KALICI TAHRİBAT YAŞANMAYACAK ANKARA - 09.08.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Türkiye'nin temelleri sağlam ama biz bir ada değiliz. Tabii ki bir etkileşim söz konusu olabilir ama Türkiye'nin temelleri sağlam olduğu için kalıcı bir tahribat yaşanmayacak'' dedi. AK Parti Genel Merkezinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Ekonomiyi Değerlendirme Toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek,dünya ekonomisi ve piyasalarda yaşanan gelişmelerle ilgili soru üzerine, şunları söyledi: ''Türkiye'nin temelleri sağlam ama biz bir ada değiliz. Tabii ki bir etkileşim söz konusu olabilir ama Türkiye'nin temelleri sağlam olduğu için kalıcı bir tahribat yaşanmayacak. Önemli olan konu bu. Nitekim 2008-2009'da da bir miktar etkilendik ama kalıcı bir tahribat yaşanmadı. Makroekonomik temelleri güçlü olduğu için çok hızlı bir şekilde çıktık, dünyadan ayrıştık ve çok iyi de bir performans ortaya koyduk.''