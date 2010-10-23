Şimşek: Kabul ediyorum, vergiler hakikaten yüksek

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Türkiye'de vergi oranları ve vergi yükü yüksek değil ama akaryakıt, telekomünikasyon ve otomotivde hakikaten vergiler yüksek, ben kabul ediyorum''dedi.



Şimşek, bir televizyon kanalında katıldığı programda, CHP'nin tek oranlı vergi konusundaki önerisine ilişkin soru üzerine, tek oranlı gelir vergisi önerisinin CHP'den gelmesinin kendisini çok şaşırttığını, vergide adaletin çok önemli ve hassas olduğunu belirtti.



Türkiye'deki vergi oranlarının OECD ülkeleri arasında çok düşük olduğunu kaydeden Şimşek, verginin tabana yayılmasının çok önemli hususlar olduğuna işaret etti ve ''Bence bunlar üzerine yoğunlaşma, Türkiye'nin geleceği açısından daha olumlu olur'' diye konuştu. Bakan Şimşek, gelir vergisinin artan oranlı olmasının, adalet açısından önemine dikkati çekerek, tek oranlı bir verginin iyi işlemeyeceği kanısında olduğunu söyledi.



Oranlar çok düşük tutulduğunda kayıt dışılığın azalabileceğini ama Türkiye'nin bu oranları çok düşük tutacak bir yapısı olmadığını belirten Şimşek, ''Petrol kuyularımız yok. Başka gelir imkanlarımız olsaydı geçici olarak düşürülebilirdi ama Türkiye'nin buna imkanı yok. Bence vergi adaleti açısından son derece olumsuz'' diye konuştu.



Anayasa Mahkemesi'nin Gelir Vergisi'ne yönelik kararına ilişkin soru üzerine de Bakan Şimşek, belli oranlara tekabül eden gelir dilimleri bulunduğunu hatırlatarak, o dilimlerle oynayarak Anayasa Mahkemesi'nin kararını yerine getirdiklerini ve bu noktada teknik bir sorun olmadığını söyledi.



Şimşek, Türkiye'de vergi oranları ve vergi yükünün yüksek olmadığını belirterek, Türkiye'deki vergilerin milli gelire oranının yüzde 23,5 olduğunu ve bu oranla OECD ülkeleri arasında sondan ikinci sırada bulunduğunu kaydetti.



''Ama akaryakıt, telekomünikasyon ve otomotivde hakikaten vergiler yüksek, kabul ediyorum'' diyen Şimşek, bu vergilerin 1999 yılında gerçekleşen deprem sonrasında oluşturulduğunu, krizde de ''yapışıp kaldığını'' söyledi.



Bakan Şimşek, önceliği üretken kapasiteyi artıran vergilere verdiklerini ifade ederek, bir tercih yaptıklarını ve hala o tercihin devam ettiğini, ileride imkan olursa gözden geçirilebileceğini söyledi.





Şimşek: Denetim elemanları bağımsızdır





Bakan Şimşek, şirketlere kesilen vergi cezalarına yönelik soru üzerine de, verginin kesinlikle teknik bir konu olduğunu, hiçbir şekilde siyasi mülahazanın söz konusu olmadığını, olamayacağını bildirdi ve şöyle konuştu:



''O incelemelerin bir kısmı 2006, 2007'de başlamış. Dolayısıyla şu veya bu şahsın veya grubun bugün veya 1 ay öncesinde yaptığı açıklamalarla ilgisi ve alakası yok. Ben hiçbir mükellefe yönelik değerlendirmede bulunmam. Çünkü Vergi Usul Kanunu'na aykırı, vergi mahremiyeti nedeniyle. Türkiye'de verginin öngörülebilir olması çok önemli. Vergi düzenlemelerinin basit olması çok önemli, mükellef hakkı çok önemli. Mükellefin hakkını koruyan pek çok düzenleme de getirdik.



Ama hâlâ iyileştirmelere ihtiyacımız olduğunu ben söylüyorum. Hiçbir şekilde benim bakanlığım döneminde siyasi mülahaza ile vergi denetimi başlatılmamıştır. Vergi konusu teknik bir konudur. Denetim elemanları bağımsızdır.''





