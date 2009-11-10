Şimşek: İngiliz Mehmet değilim Batman doğumluyum

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisine “İngiliz Mehmet” diyen CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’na, “İngiliz Mehmet değilim. Batman’ın Gercüş ilçesi Arıca köyü doğumlu, Hasan oğlu Mehmet Şimşek’im” karşılığını verdi.



Şimşek, bir Bakanın kız kardeşinin yeşil karta muhtaç düzeyde fakir olabileceğini de ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün Denizli’de katıldığı bir toplantıda, “Kemal Unakıtan’dan sonra şimdi bir bakan daha var. İngiliz Mehmet. İngiliz Mehmet’in kız kardeşi de yeşil kartlı” demişti.

Konuyla ilgili olarak kamuouyunu bilgilendirmek istediğini belirten Maliye Bakanı Kemal Şimşek şunları söyledi: “Ablam, yıllar önce eşini kaybetmiş, halen kızının yanında Batman’da yaşayan ve yaşlılık maaşı dışında hiçbir geliri olmayan, 68 yaşında sade bir Türk vatandaşıdır. Kılıçdaroğlu, bir bakanın kız kardeşinin yeşil karta muhtaç düzeyde fakir olabileceğini neden anlamamaktadır? Çünkü Kemal Bey’in zihniyetine göre kişiler bakan olunca bütün akrabaları da zengin olur.



‘Kanun’a uygun’



Maliye Bakanı Şimşek, Kılıçdaroğlu’nun İngiliz vatandaşı olmasıyla ilgili eleştirilerini yanıtlarken de, kendisinin AKPGaziantep milletvekili seçilmeden önce uluslararası bir finans kuruluşunda Londra merkezli üst düzey yöneticilik yaptığına dikkat çekti. Burada, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki bir çok gelişmekte olan ülkenin makroekonomik analizinden sorumlu birimin başkanı olduğunu vurgulayan Şimşek şöyle dedi:



“Daha önce de beyan ettiğim gibi Anayasa’nın ve Vatandaşlık Kanunu’nun verdiği hak uyarınca ve ilgili makamlardan izin alarak çifte vatandaş oldum. Yaptığım işin gereği sürekli iş seyahatlerine çıkan birisi olarak çifte vatandaşlığım bana büyük kolaylıklar sağladı.



1980’li yılların başından bu yana hükümetlerimizin yurtdışında yaşayan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızı çifte vatandaşlığa teşvik ettiği de bir gerçektir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi İngiliz Mehmet değilim. Batman’ın Gercüş İlçesi Arıca köyü doğumlu, Hasan oğlu Mehmet Şimşek’im.”



Kemal Kılıçdaroğlu da dün gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken şunları söyledi:



‘ Başkası kullanabilirdi’



“2005’te Maliye Bakanı’nın kardeşi yeşil kart almış. Bunu yakıştıramadım. Ablası yoksul olabilir. Ama bu yoksulluğu gidermek, Maliye Bakanı’nın elinde olmalıydı, kendisi destek vermeliydi ve yeşil kart kullanmasının önüne geçmeliydi. O yeşil kartı Maliye Bakanı’nın ablası değil de bir başka kimsesiz yurttaşımız kullanabilirdi.”



Kılıçdaroğlu, Bakan için ‘İngiliz Mehmet’ benzetmesiyle ilgili de “Kendisi İngiliz vatandaşı. O açıdan ‘İngiliz Mehmet’ olarak tanımladım” diye konuştu.