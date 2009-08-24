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Ekonomi

Şimşek: IMF ile miktar konuşuyoruz

Bakan Şimşek, IMF ile sürdürülen görüşmelerde alınması gereken tedbirlerin miktarının konuşulduğunu söyledi.

24 Ağustos 2009 03:00

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ile sürdürülen görüşmelerde ekonomik önlemlerin içeriğiyle ilgili bir sorun olmadığını, alınması gereken tedbirlerin miktarının konuşulduğunu söyledi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Şimşek, bütçe açığının Avrupa ülkelerindeki en alt bütçe açığı seviyesi olan yüzde 5'in biraz üzerinde gerçekleşeceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Temaslarımız ağırlıklı olarak alınması gereken tedbirlerin miktarına ilişkin. Yoksa içerikle ilgili sorun yok. En önemli meselemiz bu. Türkiye iktidarımız döneminde ilk kez 2009'da faiz dışı açık verecek. Bu küçük ama önemli bir şok durumudur. Yaşadığımız dış kaynaklı gelişmelerden kaynaklanıyor. Bu şokun bir kerelik olduğunu, dışarıdan kaynaklandığını bilmemiz ve göstermemiz lazım. Mali disiplin diyoruz ya, işte yapacağımız odur."

IMF ile devam eden sürecin "diyalog" olarak nitelendirilmesinin daha doğru olacağını ifade eden Şimşek, "müzakereler sürüyor mu" sorusuna ise "Müzakere demeyelim, diyalog diyelim, daha doğru" yanıtını verdi.

Türkiye'nin IMF olsa da, olmasa da bazı yapısal reformlara devam edeceğini tekrarlayan Şimşek, "Eğer biz bu reformları yaparken bir de IMF kaynağı kullanabilirsek hayat çok kolaylaşır. IMF kaynakları ucuz. Elimizin tersiyle itemeyiz. Anlaşma olursa o kaynaktan yararlanırız. Elbette işin bir de kredibilite boyutu var" diye konuştu.

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