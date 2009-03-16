Şimşek: IMF esneklik gösterdi

Doğrudan görüşmeler için IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ve Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky ile İngiltere'de bir araya gelen Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye dönüşünde temaslarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.Görüşmede IMF'nin gönderdiği önerileri değerlendirdiklerini söyleyen Şimşek, şu bilgileri verdi:"Bizler Türkiye'den ayrılmadan önce IMF bize birkaç konuyla ilgili olarak, bizim talebimiz üzerine yeni bir pozisyon ifade eden bir mektup göndermişti. Mektupta, daha önce ifade ettiğim gibi, bazı konularda esneklik sağlanmıştı, diğer bazı konulara ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. Dün, bu değerlendirme sürecinin hızlandırılması ve bu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde buna ilişkin pozisyonların belirlenmesine ilişkin bir fikir teatisinde bulunduk. Görüşme dün o çerçevede geçti."Bu konuda üç husus bulunduğunun altını çizen Şimşek, bunlardan birincisinin bir programın yapılması için gerekli olan tedbirlerin büyüklüğü, ikincisinin gelir idaresinin güçlendirilmesi, üçüncü konunun ise çapraz vergi denetiminin iyileştirilmesi olduğunu anlattı.Bakan Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Aslında bu hususlar konusunda genel olarak yaklaşım olumlu, yapıcı. Özellikle gelir idaresinin güçlendirilmesi konusu Türkiye için çok önemli. Zaten hükümetimiz de bu konuda irade ifade etmiştir. IMF de bu konuda gereken esnekliği göstermiştir. Tedbirler konusunda da tabii ki mevcut küresel krizin dikkate alınması gerektiği hususunun altını çizdik dün. O konuda da yapıcı bir yaklaşım içerisindeyiz. IMF'den de o yaklaşımı bekliyoruz. Son olarak tabii ki vergi denetiminin daha da iyileştirilmesi konusu var. Ona ilişkin Maliye Bakanlığımız muhtemelen bir çalışma yapacak. Ondan sonra da tekrar bu konuları IMF ile görüşme imkânımız olacak."ÖTV indiriminin etkisine yönelik bir soru üzerine, IMF ile bir prensip anlaşması bulunduğunu, almaları gereken tedbirler anlamında bir baz, bir rakam olduğunu vurgulayan Şimşek, ''Bu dönemde aldığımız ve alacağımız inisiyatifleri telafi edecek adımları atmamız gerekiyor'' dedi.İngiltere'de dün açıklanan G-20 Deklarasyonunda, bu dönemin olağanüstü bir dönem olduğu, bütün ülkelerin gerek maliye politikası, gerek para politikası kanalıyla genişletici politikalar uygulayacağı, ekonomiyi destekleyeceği ve ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar atacağının altının çizildiğini aktaran Şimşek, şöyle konuştu:"Ama bunları yaparken gerek fiyat istikrarı ve gerekse tabii ki orta dönem mali sürdürülebilirliği de dikkate alacağız, onun da altı çizildi. Dolayısıyla bir yandan biz, bu türden tedbirler alıyoruz. Bu tedbirleri de telafi edecek, uzun dönemdeki dengeleri dikkate alacak, finansal piyasalardaki istikrarı, genel ekonomideki istikrarı koruyacak adımları da atmamız lazım. Bizim yaklaşımımız zaten budur. IMF ile prensipte de anlaştığımız konu bu."