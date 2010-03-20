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Ekonomi

Şimşek: İkinci bir kriz yaşanmaz

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyada ikinci bir dip (kriz) yaşanmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

20 Mart 2010 02:00

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyada ikinci bir dip (kriz) yaşanmasının düşük bir ihtimal olduğunu, böyle bir durum yaşansa dahi, makro ekonomik göstergeler açısından Türkiye'nin göreceli olarak başka ülkelere oranla çok daha iyi bir performans göstereceğini söyledi.


Şimşek, Fransa Aktif Türk İş adamları Derneği ve Fransa'da faaliyet gösteren Türk iş adamları ile bir araya geldi. Şimşek, krizden çıkış tarihinin belli olup olmadığının sorulması üzerine, aslında krizde dip noktanın geçen senenin ilk çeyreği olduğunu ve pozitife dönüşünün ise geçen yılın dördüncü çeyreğinden itibaren başladığını söyledi. Türkiye'de krizden çıkışın ve büyümenin hızlı bir şekilde devam ettiğini anlatan Şimşek, şöyle devam etti:


"İkinci bir dip yaşanır mı? O kaygılar zaman zaman yaşanıyor ama Türkiye'yi dünyaya göre güçlü kılan bazı unsurlar var tabii çok iddialı konuşmamak lazım ama dışarıda ikinci aşağıya doğru trend başlasa dahi Türkiye'nin orada farklılaşma ihtimali yüksek. Türkiye'de bankacılık sektörünün sağlam, likiditesi yüksek, bankacılık sektöründen krizden etkilenmemiş olması ve çok sağlam olması ekonomiye destekleyecek nitelikte olması önemli.


Türkiye'nin kendi tarihi dinamikleri dikkate alındığında faizler ilk defa tek haneye indi. Tabi biz krizde boş durmadık krizi fırsata çevirme noktasında çalıştık. Yeni teşvik modeli getirdik. Bölgesel kalkınma projelerine önem verdik. Türkiye'de siyasi istikrar reformlar çok önemli. Türkiye'ye dışarıdan görünüm hala güçlü. Makro ekonomik temeller Türkiye'nin bu krizden daha sağlam çıktığının göstergesi. Dünyada ikinci dip (kriz) yaşansa dahi, ki bu düşük bir olasılık, makro ekonomik göstergeler açısından Türkiye göreceli olarak başka ülkelere oranla çok daha iyi bir performans gösterir."

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