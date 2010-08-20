-ŞİMŞEK: İKİNCİ BİR DİP YAŞAMA RİSKİ DÜŞÜK GAZİANTEP (A.A) - 20.08.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel krizde ikinci bir dip noktası yaşama riskinin son derece düşük olduğunu belirterek, ''Gelişmiş ülkelerin çok yavaş büyüdüğü bir dönemdeyiz, ama gelişmekte olan ülkelerin temelleri çok sağlam olduğu için global büyüme sağlıklı olmaya devam edecek'' dedi. Bakan Şimşek, Hür Sanayici ve İşadamları Derneği (HÜRSİAD) tarafından düzenlenen toplantıda, dünya ekonomisine bakıldığı zaman Avrupa ve Amerika'da ekonominin ciddi şekilde yavaşladığının görüldüğünü söyledi. Şimşek, şöyle devam etti: ''Bizim kendi değerlendirmelerimize göre ciddi bir yavaşlama olması ihtimali yüksek ve şu anda o yavaşlama sürecindeyiz. Gelişmiş ülkelerin çok yavaş büyüdüğü bir dönemdeyiz, ama gelişmekte olan ülkelerin temelleri Türkiye gibi, Brezilya gibi, Çin gibi, Hindistan gibi ülkelerin temelleri çok sağlam olduğu için global büyüme sağlıklı olmaya devam edecek. Dünyanın ağırlık merkezi doğuya kayıyor. Global ekonomi makul bir tempoda yoluna devam eder gibi düşünüyoruz.'' Dünyada faiz seviyesinin uzun bir süre düşük kalmaya devam edeceğini, çünkü gelişmekte olan ülkelerde henüz istihdam yaratılamadığını ifade eden Şimşek, son dönemde yaşanan büyümenin iş ve aş üreten bir büyüme olmadığını kaydetti. Avro bölgesinde işsizliğin yüzde 10, büyük bir toparlanmaya rağmen Amerika'da yüzde 9,5 ve Güney Afrika'da yüzde 25 olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti: ''Bu, dünya ekonomisi açısından bir risk. Çünkü iş olmadan, büyümenin devamının getirilmesi daha zor. Türkiye o açıdan şanslı. Beklentilerimizin de ötesinde büyümeyle birlikte istihdam arttı. Son bir yıl içinde 1,6 milyon vatandaşımız iş buldu. Türkiye'nin zaten bankacılık sektörü sağlamdı. Vatandaşın mali durumunda çok kötüleşme yoktu, yani servetinde büyük erime olmadı. Ev fiyatları çökmedi, altın fiyatları düşmedi, döviz fiyatları çok abartılı şekilde...Vatandaş parasını nerede saklıyor; ya konutunda ya altında ya dövizde ya banka hesabındadır. Hepsinde vatandaş kriz öncesine göre iyi durumdadır.'' Devletin bilançosunun da çok iyi durumda olduğunu, notu iki kademe artan tek ülke olduğumuzu vurgulayan Şimşek, ''Bu yıl Türkiye OECD ülkeleri arasında büyüme rekoru kıracak, Avrupa'da istihdam yaratmada, iş aş üretmede rekor kıracak. Bu yıl Türkiye makul düzeyde bir bütçe açığıyla, makul düzeyde bir enflasyon oranıyla hakikaten makro ekonomik performansıyla iyi. Bütün bunlar tesadüf değildir, bütün bunlar reformlarla, istikrarla ilişkilidir. İstikrar da demokrasinin gelişmişlik seviyesiyle, temel hak ve özgürlüklerin seviyesi, iyi işleyen bir hukuk sistemiyle ilişkilidir'' dedi.