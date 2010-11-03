-ŞİMŞEK İ-REAL İLE TEST SÜRÜŞÜ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Auto Show'da Toyota standında sergilenen tek kişilik i-Real ile test sürüşü yaptı. 2010 İstanbul Auto Show'u ziyaret eden Mehmet Şimşek, Toyota standında özel bir alanda bulunan ve ''geleceğin kişisel taşıma aracı'' olarak tasarlanan tek kişilik Toyota i-Real'i kullandı. Toyota mühendisleri tarafından tasarlanan ve dünyada şu anda yalnızca 5 tane bulunan i-Real ile özel alanda tur atan Bakan Şimşek'in test sürüşü, Auto Show ziyaretçileri tarafından da ilgiyle izlendi.