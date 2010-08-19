-ŞİMŞEK: HUKUK SİSTEMİNİN DAHA İYİ İŞLEMESİ LAZIM İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzun vadeli sürdürülebilir yüksek büyüme için Anayasa'nın mutlaka daha girişimci dostu olması gerektiğini söyledi. Şimşek, Kuveyt Türk'ün Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen sukuk ihracı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Bakan Şimşek, yaptığı konuşmada, bir alternatif finansal enstrüman olan sukukun, yatırımcılar açısından olduğu kadar Türkiye'nin artan finansman ihtiyacını karşılamak için de önemli bir finansman kalemi olduğunu söyledi. Mehmet Şimşek, konuşmasında, Türkiye ekonomisini önümüzdeki dönemde çok farklı bir büyüme patikasına oturtacak, önemli gördüğü Anayasa değişikliği konusunda görüşlerini de paylaşmak istediğini dile getirdi. Türkiye ekonomisinin dünyada yaşanan en derin krize rağmen güçlü bir şekilde tekrar hızlı bir büyüme patikasına oturmuş durumda olduğunu ifade eden Şimşek, bu yıl büyümede OECD, AB ülkeleri arasında Türkiye'nin muhtemelen rekor kırabileceğini vurguladı. Şimşek, ''Avrupa ile arayı çok hızlı kapatma imkanımız olacak, çünkü Türkiye en azından avro bölgesinin en az bir 6 katı hızlı büyüyecek diye ümit ediyorum'' dedi. İş yaratan şekilde gerçekleşiyor olmasının, bu büyümenin güzel tarafını oluşturduğunu ifade eden Şimşek, dünyada, krizden çıkışın beraberinde istihdam yaratmaması kaygısı bulunduğunu dile getirdi. Türkiye'deki çıkışın temellerinin sağlam olduğunu bildiren Şimşek, kamu finansman dengelerinde geçici bir bozulma varmış gibi görünse de çok hızlı bir şekilde tamiratın başladığını, kamu finansman dengelerinin, özel sektörün bilanço yapısının son derece iyi olduğunu anlattı. Türkiye'nin derin bir krize rağmen kriz öncesi geldiği noktaya çok hızlı bir şekilde döndüğünü belirten Şimşek, şöyle devam etti: ''Bu aslında Türkiye'nin temellerinin ne kadar sağlamlaştırıldığının güzel bir göstergesidir. Türkiye'nin kişi başına milli gelirini hızlı bir şekilde üçe katlamak mümkün oldu. Ama bundan sonraki üçe katlama, reform programının derinleştirilmesi ve genişletilmesini gerektiriyor. Sadece bildiğimiz geleneksel makro düzeydeki bazı reformlarla bu iş olmaz. Mutlaka iyi işleyen bir hukuk sistemine bu ülkenin ihtiyacı vardır. Bugün Türkiye'de ortalama bir hukuk davası yaklaşık 3 yıl 4 ay alıyor. Hükümetimiz bunu aşmak için çok şey yaptı. Yetmiyor, hukukun iyi işlemesini sağlayacak çok daha önemli reformlar gerekiyor. Anayasa paketimizin en önemli unsurlarından bir tanesi buna yöneliktir. Hukuk sistemimizde yerindelik denetimi yerine, aynı zamanda tarafsız bir yargı, daha çok performans odaklı bir yargı... Bunu geliştirecek mekanizmalar çok önemli, anayasa değişikliği bu anlamda çok önemli bir adımdır.'' -''MAHKEMELERİN KENDİNİ MECLİSİN YERİNE KOYMAMASI GEREKİR''- Mehmet Şimşek, bugün bir mahkemenin çıkıp Türkiye'de ne kadar şeker üretileceğine karar verebildiğini anlatarak, ''Mahkemelerin hiçbir zaman kendilerini Meclisin yerine, Hükümetin yerine koymaması lazım. Herkesin kendi işini yapması lazım'' görüşünü dile getirdi. Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye'de iş, aş üretenlerin önünün ciddi şekilde açılacağını dile getiren Şimşek, ''Çünkü yerindelik denetimine son veriyoruz. Yargı denetim alanını genişletiyoruz. Daha bağımsız, daha tarafsız bir yargı Türkiye'nin geleceği açısından önemli'' dedi. Türkiye'nin önemli bir dönüm noktasında bulunduğunu dile getiren Şimşek, ''Bu anayasa paketinin geçmesiyle ben şuna inanıyorum; Türkiye daha öngörülebilir bir ülke olacak. Hukuk sistemi, çok daha iyi işleyen bir hukuk sistemi olma potansiyeline sahip olacak'' diye konuştu. -''UZUN VADELİ FONLARIN GETİRİLMESİNİ DOĞRU BULUYORUZ''- Şimşek, bankaların yurt dışına tahvil ihracıyla ilgili stopaja ilişkin eleştirilerinin bulunduğu hatırlatılarak, bununla ilgili düzenleme olup olmayacağının sorulması üzerine, ''Biz Maliye Bakanlığı olarak uzun vadeli fonların Türkiye'ye getirilmesini doğru buluyoruz. İşin vergisinin peşinde değiliz'' dedi. Ancak başka hususların da bulunduğunu ifade eden Şimşek, o hususlar çerçevesinde şu ana kadarki değerlendirmelerde bu sorunun tamamen çözülmediğini söyledi. Halka arzla ilgili vergi teşviklerine ilişkin bir soruya da Şimşek, ''O, işin sadece bir boyutu. O konu üzerinde tabii ki değerlendirmeler yapılabilir, o kapı tamamen kapalı değil, ama işin özü itibarıyla halka açıklık oranı, halka açılma talebi olsun, bunların hepsi bir iş kültürü felsefesiyle de ilişkilidir. Yani sadece işin teşvik boyutuyla sınırlı değildir'' yanıtını verdi. -TÜSİAD'IN AÇIKLAMALARI- Mehmet Şimşek, bir gazetecinin, TÜSİAD'ın referanduma ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, görüşlerini sorması üzerine, şunları söyledi: ''Anayasa değişikliği bir iktidar oylaması, herhangi bir partinin gündemiyle ilişkili değil. Anayasa değişikliği bize kalırsa Türkiye'nin, çocuklarımızın geleceğiyle ilişkilidir. İçeriğine de baktığınız zaman, hakikaten Türkiye'yi birkaç adım ileri götüren çok önemli düzenlemeler içeriyor. Tabii ki gönül ister ki herkes içerikle ilgili değerlendirmelerde bulunsun, herkes bu pakete niye destek verdiğini veya vermediğini kamuoyuyla tabii ki paylaşsın. Çünkü aslında bu Türkiye'nin, yani geleceğinin oylandığı bir paket. Daha özgürlükçü bir toplum mu istiyoruz, demokrasimizin standartlarını daha ileri götürmek mi istiyoruz, bu sorularla ilişkili bir paket var gündemde. Keşke yoğun olarak içerik tartışılsa. Biz bunu bekliyoruz. İş alemi de tabii ki Türkiye'nin önemli bir kesimidir. Onların da tabii ki Türkiye'nin geleceğini belirleyecek gündeme duyarsız kalmasını bekleyemezsiniz. Dolasıyla bunu o çerçevede değerlendirmekte yarar var. Yani iş ve aş üretenlerin yine bu paketle önünü açıyoruz. Vatandaşlarımızın ekmekle özgürlük arasındaki tercihini biz gereksiz, anlamsız buluyoruz. Böyle bir tercih olmaması lazım. Hem ekmek büyüyecek, hem daha fazla özgürlük olacak... Ben gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum, bu Anayasa paketi bunu sağlıyor. Mükemmel mi değil ama nedir, biz mükemmeliyetçi arayışımızın, ilerlemenin önünde bir engel olmasını tabii ki kabul etmeyiz, ona izin veremeyiz. Yani bizi, 2-3 adım ileri götürecekse, çok daha kapsamlı, mükemmel bir değişiklik olmasa bile bunu memleket yararına olduğunu düşündüğümüz için destekliyoruz. Tabii ki takdir edersiniz ki her kesimden destek bekliyoruz.''