-ŞİMŞEK: 'HAYIR' ÇIKARSA İSTİKRARSIZLIK OLABİLİR ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, referandumda 'evet' çıkması halinde Türkiye'nin milli gelirini 30 bin dolarlara, zamanla da 60 bin dolarlara çıkaracak bir alt yapıya kavuşacağını, 'hayır' çıkması halinde ise Türkiye'de istikrarsızlığın baş gösterebileceğini söyledi. Bakan Şimşek, CNN Türk'te katıldığı programda, anayasa değişiklik taslağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Anayasa değişikliğinin içeriğinin tartışılmadığını, referandumun iktidar oylamasına dönüştürüldüğünü kaydeden Şimşek, bunun Türkiye için şansızlık olduğunu dile getirdi. ''Vatandaş, içeriği bir okusa, her satırının iş aşla, demokrasiyle, özgürlüklerle dolu olduğunu görecek'' diyen Şimşek, iş dünyasını da bu taslağa destek vermeye çağırdı. Referandum sonucunun ''hayır'' olması durumunda Türkiye'nin bundan olumsuz etkileneceğini de belirten Bakan Şimşek, şöyle konuştu: ''(Evet) çıkması durumunda Türkiye, 10 bin dolarlardaki milli geliri, belki 30 binlere, belki zamanla 60 bin dolarlara çıkacak bir alt yapıya kavuşur. 'Hayır' çıkarsa Türkiye'de istikrarsızlık baş gösterebilir. Çünkü zaten önümüzdeki sene bir seçim var. Seçim atmosferine, siyaseten sıcak bir atmosfere girmiş durumdayız. Tabii ki hükümet olarak referandumla seçimleri karıştırmıyoruz. Referandum Türkiye'nin oylandığı, seçim ise partilerin oylandığı bir süreçtir. Biz, bu arada seçimleri zamanında yapacağımızı açıkladık. Biz, mali disiplini koruyacağız. Biz, doğru politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Şu küresel kriz döneminde nasıl dirayetli bir yönetim gösterdik ve Türkiye'yi Avrupa'nın en yüksek ekonomik performans gösteren ülkesi noktasına getirdiysek, referandum sonrası sonuç ne olursa olsun, o doğru politikaları ve mali disiplini devam ettireceğiz. Ama şu var. Türkiye'yi geleceği açısından olumsuz olur.'' -MALİ KURAL- Maliye Bakanı Şimşek, Bloomberg TV'de ise ekonomiyle ilgili görüşlerini açıkladı. Mali kuralın Meclis gündeminde bulunduğuna dikkati çeken Şimşek, ilgili düzenlemenin ne zaman görüşüleceği ve ne zaman yasalaşacağının Meclisin takdirinde olduğunu ifade etti. Kendilerinin zaten adı konmamış mali kural çerçevesinde uygulamalar yaptığını kaydeden Şimşek, ''Mali kural olsa da, olmasa da Orta Vadeli Plana sahibiz. Tedbirse tedbir, disiplinse disiplin. Uzun vadede kural konulması Türkiye'nin yararına. Mali kural yok diye, maliye politikalarının gevşemesi söz konusu değil. Tabii, Türkiye'de yasalaşmış bir mali kural faydalı olur. Ama olmaması da bir şey ifade etmiyor. Biz, mali disipline bağlı kalacağız'' diye konuştu. Son 3 yıldır IMF programının da, mali kuralın da olmadığına işaret eden Şimşek, buna rağmen bütçe performansında ve borcun milli gelire oranında çok önemli mesafe katedildiğini söyledi. Bakan Şimşek, uygulamaların her türlü kuraldan daha önemli olduğunu da dile getirdi ve ''Zayıf bir mali kuraldan güçlü bir uygulama daha önemlidir. Mali kural, doğrudan disiplin anlamına da gelmez'' dedi.