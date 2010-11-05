-ŞİMŞEK: GELECEK YIL BÜTCEMİZİ TUTTURACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Gelecek yıl biz bütçemizi tutturacağız, muhtemelen hedefleri de olumlu yönde, hedeflerin altında bir bütçe açığı ile yılı kapatırız. Çok iddialıyım'' dedi. 10 yılda 10 milyar lirayı aşan portföy büyüklüğüne ulaşan İş Portföy Yönetimi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla 10. yılını kutladı. Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik krizden sonra çok canlı bir toparlanma yaşadığını, 2009 yılının ikinci çeyreğinden sonra bu toparlanmanın ivme kazandığını belirtti. Bu yıl Türkiye ekonomisinin daha da iyiye gittiğini ve Türkiye'nin bu yılın üçüncü çeyreği dahil olmak üzere yüksek büyüme oranını yakaladığını dile getiren Şimşek, Türkiye'nin gerçekten güçlü bir büyüme için sağlam temellere sahip olduğunu anlattı. Şimşek, dünyadaki gelişmiş ülkelerin pazarlarına ilişkin soru işaretlerine rağmen, Türkiye'nin toparlanmasına devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin bankacılık sisteminin çok güçlü olduğuna işaret eden Şimşek, Türk bankacılık sektörünün bu toparlanmaya destek verdiğini ve bu desteğin devam edeceğini söyledi. Şimşek, Türkiye'nin bir bütçe açığı sorunu yaşamadığını ifade ederek, Türkiye'nin bu avantajına dayanarak sürdürülebilir şekilde kalkınmaya devam edeceğini dile getirdi. Türkiye'deki büyümenin, ABD ve Avrupa ülkelerinden farklı olarak istihdam yarattığına değinen Şimşek, ''Türkiye büyürken istihdam da yarattı. Kriz öncesi döneme baktığımız zaman görüyoruz ki, 2007 yılında ABD'de 6,5 milyon net iş kaybı oldu. Bunların 1 milyonu iş bulabildi. 2007 yılının sonundan beri 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde iş kayıpları aynı oranda, ama Türkiye'de aynı dönemde 3 milyon istihdam yarattık. Son 12 ayda bu istihdam 1,2 milyonu buldu. Bütün bunlar Türkiye'deki büyümenin sürdürülebilir olmasını sağlıyor'' diye konuştu. -''GELECEK YIL BÜTÇEMİZİ TUTTURACAĞIZ''- Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Şimşek, en kötü senaryo da bile kendilerinin bütçe hedeflerini tutturacaklarını belirterek, ''Ama ilk yarıda belki harcamaları ön planda tutarız. Dolayısıyla hedefleri tutturacağız. Siz seçim ekonomisi diye kaygılanıyorsanız, başınıza gelebilecek en kötü şey, harcamaların biraz öne alınabilmesi riskidir. Ben bunu daha önce söyledim. Muhtemelen o da olmayacak. Gelecek yıl biz bütçemizi tutturacağız, muhtemelen hedefleri de olumlu yönde, hedeflerin altında bir bütçe açığı ile yılı kapatırız. Çok iddialıyım'' dedi. Şimşek, KKDF'nin yüzde 15'e çıkarılmasına ilişkin bir soru üzerine de, bu oranın eskiden de yüzde 15 olduğunu, ekonomik kriz nedeniyle ekonomiyi canlandırmak için yüzde 10'a indirildiğini hatırlattı. -KKDF ARTIŞININ ESKİ KREDİLERİ ETKİLEMESİ...- Mehmet Şimşek, şunları kaydetti: ''Şimdi KKDF'yi tekrar yüzde 15'e yükselttik. Tahakkuk bazlı kredilerde faiz tahakkuku sonradan gerçekleşiyor. Düzenleme şimdi yapıldı. Dolayısıyla o tahakkukları etkileyebilir. Ama o konuyu arkadaşlara çalışın dedim. Yalnız şu an itibariyle tahakkuk etmemiş faizler yeni düzenleme çerçevesinde değerlendirilecektir. Biz kriz süresinde 15'ten 10'a indirirken yine geriye dönük olumlu yönde yansıttık. Dolayısıyla şimdi yukarıya çıktığında da aynı formülü uyguluyoruz. Ama şimdi ona çalışacağız. Biz KKDF'yi yüzde 15'ten 10'a indirirken tahakkuk etmemiş bütün kredi faizlerine uygulandı. Şimdi yeni dönemde de yeni tahakkuk edecek kredi faizlerine de uygulanıyor noktasında. Ama buna rağmen, madem bu konu bu kadar konuşuluyor. Arkadaşlarla bu konuyu inceleyeceğiz.'' Doğrudan doğruya borsaya yatırım yapıldığı zaman stopajın yüzde sıfır olduğunu anımsatan şimşek, ancak bu yatırım bir fona, fon aracılığıyla yapılması durumunda yüzde 10'luk bir vergisinin olduğunu söyledi. Şimşek, ''Ama o konuyu da çalışacağımızı söyledim. Ben, yani herhangi bir söz vermeyelim. Sadece bu konuları masaya yatırıp değerlendireceğiz'' dedi.