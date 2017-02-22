Şimşek: Garanti'nin alımı Türkiye'ye 1 milyar dolar getirecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İspanyol bankacılık devi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 'nın (BBVA), Garanti Bankası'nın Doğuş Grubu'nda kalan yüzde 10'luk payının, yüzde 9,95'ini satın alma kararı üzerine açıklamada bulundu.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Şimşek, söz konusu alımın Türkiye'ye 1 milyar dolar sermaye girişi anlamına geldiğini belirterek, "BBVA, Garantibank'ın %9.95'unu satınaldı. Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar $ küresel sermaye girişi ve Türkiye ekonomisine güven demek..." ifadesini kullandı.