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Ekonomi

Şimşek: Enflasyon yıl sonunda tekrar tek haneye inecek

"Gerek kurda yakın dönemde sağlanan göreceli istikrar gerekse..."

06 Eylül 2017 16:45

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, çift haneye çıkan enflasyonla ilgili olarak, "Yıl sonunda tekrar yüzde 10'un altına ineceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AKP hükümetlerine kadar kronik yüksek enflasyon sorunuyla karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Şimşek, büyük çabayla enflasyonun tek haneye indiğini ancak darbe girişimi sonrasında son bir yıldır yaşanan kur şoku ve gıda fiyatlarındaki kısmi artış nedeniyle enflasyonun geçici olarak çift haneye çıktığını söyledi.

Şimşek, "Gerek kurda yakın dönemde sağlanan göreceli istikrar gerekse Gıda Komitesi'nde alınan önemli tedbirler sayesinde enflasyonun yıl sonunda tekrar yüzde 10'un altına ineceğini düşünüyoruz. Hedefimiz enflasyonu tekrar tek hanede bitirmek, bu mümkün" diye konuştu.

 

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