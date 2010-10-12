-ŞİMŞEK: DİĞER KULÜPLERE ÖRNEK OLSUN BATMAN (A.A) - 12.10.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fenerbahçe-Batman karması maçı ile ilgili olarak, ''Kardeşliği pekiştirmek için koskocaman Fenerbahçe'yi İstanbul'dan alıp Batmanımıza getirdik. Diğer kulüplerimize örnek bir davranış olacak'' dedi. Bakan Şimşek ve Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Batman karması maçı öncesi 16 Mayıs Stadı'nda maçla ilgili gazetecilere açıklamada bulundular. Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin hatta dünyanın güzide kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'nin Batman'a gelmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Bugün muhteşem bir gün. Benim için bugünün büyük anlamı var. Hep söylemişimdir, Fenerbahçe benim çocukluk aşkımdır. Futbol benim için değil, aslında tüm Türkiye için büyük bir tutkudur. Ortak bir paydadır. Bu maç basit bir maçın ötesinde farklı bir öneme sahip. Değerli başkanımız ile 1-2 ay önce Ankara'da biraraya gelmiştik. Ülkenin birlik ve beraberliğini güçlendirmek için kardeşliği pekiştirmek için koskocaman Fenerbahçe'yi istanbul'dan alıp Batmanımıza getirdik. Önemi olan buradaki gençlerimiz ve vatandaşımız bu heyecanı hissetsin. Güzel bir oyun olacak. Diğer kulüplerimize örnek bir davranış olacak. Bizim doğuyu-batıyı, kuzeyi-güneyi ve aradaki kardeşlik bağlarını sürekli olarak güçlendirmemiz lazım. Bu heyecanı, coşkuyu güçlü tutmamız lazım. Türkiye gerçekten zengin bir ülke. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla hep beraberiz. Bu maçta bu birkez daha pekişecek. Güzel bir heyecan yaşanacak.'' Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım da Batman'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ''Bu ülke, bu topraklar hepimizin. Fenerbahçe tarihinde hep ilkleri yapmıştır. Ülkenin konularıyla da yakından ilgilenmiştir. Bugün ülkemizde tartışılan konular içerisine biz de bir katkı yapıyorsak bundan mutluluk duyarız. İnşallah dostça bir maç yaparız. Bundan sonra da Fenerbahçe ülkemizin diğer yerlerine gidecek ve oralarda da dostluk maçı yapacaktır. Batman halkına ve Bakan Şimşek'e teşekkür ediyoruz'' dedi. Batman karmasında yer alacak olan Bakan Şimşek 27 numaralı formayla sahaya çıkarken, maçı izlemeye gelen sporseverler Şimşek'e büyük sevgi gösterisinde bulundu. Bakan Şimşek bir süre tribünleri dolaşarak, seyircileri selamladı.