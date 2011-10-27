Şimşek: Deprem vergileri sağlık, eğitim ve yollara harcandı

T24 - Van depreminden sonra yeniden kamuoyunun gündemine gelen "deprem vergileri ne oldu, toplanan vergiler nereye harcandı" sorusuna yanıt Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi. Şimşek, toplanan vergilerin sağlık, eğitim, duble yollar gibi 74 milyonun ihtiyacını karşılamak için kullanıldığını söyledi.





Tütün ve sigara kaçakçılığı ile mücadele eylem planını açıkladığı basın toplantısında konuşan Şimşek'e, 1999 depreminden sonra çıkarılan vergiler neticesinde yaklaşık 46 ila 48 milyar liralık gelir elde edildiği ve bu vergilerin nereye harcandığı soruldu.



Şimşek, toplanan vergilerin sağlık, eğitim, duble yollar gibi 74 milyonun ihtiyacını karşılamak için kullanıldığını söyledi. Şimşek, uluslararası vergi uygulamalarında da 'tek bir harcama için vergi toplanması' mantığının doğru bulunmadığının altını da çizdi.



Maliye Bakanı, bu vergilerin kendilerinden önceki hükümet döneminde ‘geçici’ olarak çıkarıldığını; ancak daha sonra yine kendilerinden önceki hükümet tarafından ‘kalıcı’ hale getirildiğini anlattı. Dolayısıyla kendi hükümetleri döneminde ‘deprem’ adı altında bir vergi uygulamaya koymadıklarını, mevcut şekliyle vergi alımına devam ettiklerini söyledi.



Bakan Şimşek, 46 ila 48 milyar lira toplandığına ilişkin rakamın ise doğru olup olmadığına bakması gerektiğini belirtti. Şimşek, sadece sağlık harcamalarına 1 yıl için 44 milyar lira aktarıldığına vurgu yaptı.





Maaşını bağışlayacak



Şimşek ayrıca, hükümet olarak deprem yaralarının sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtirken, bireysel olarak bir aylık maaşını depremzedeler için bağışlayacağını da duyurdu.





