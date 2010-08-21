-ŞİMŞEK: DEĞİŞİKLİK PAKETİ'NDE EKSİKLİKLER VAR GAZİANTEP (A.A) - 21.08.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Anayasa Değişiklik Paketi'nin eksiklikleri var, ama paketleri mükemmel değil diye de göz ardı etmemek lazım. Eğer ülkeyi özgürlükler, demokratikleşme anlamında 3-5 adım ileriye götürüyorsa bunu değerlendirmek lazım'' dedi. Şimşek, Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği'ni ziyaretinde, katma değer üreten, iş aş üreten inşaat müteahhitlerinin sorunlarına maliye veya diğer devlet birimlerinin duyarsız kalamayacağını, birlikte çözüm üretmek gerektiğini söyledi. Türkiye'de kayıtdışının çok yaygın olduğunu belirten Şimşek, herkesin kazandığı ölçüde vergi mükellefi olarak sorumluluklarını yerine getirmesi durumunda ülkedeki sıkıntıların önemli kısmının çözüleceğini ifade etti. -ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ ŞUBESİNİ ZİYARET- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha sonra Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şubesi'ni de ziyaret etti. Referandum çalışması nedeniyle Gaziantep'te olduğunu, derneğe de nezaket ziyaretinde, bir anlamda istişare ziyaretinde bulunduklarını belirten Şimşek, ''Anayasa Değişiklik Paketi referanduma gidecek. Herkesin görüşüne saygılıyız. İnsanlar farklı siyasi düşüncelerde olabilir ama hiç olmazsa Anayasa Paketi'nde ne var ne yok bilinsin, ona göre karar verilsin'' diye konuştu. Gelişmiş ülkelerde anayasaların 100, 500 yıllık dökümanlar olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti: ''Türkiye'de 70'lerin korkularını yansıtan bu darbe Anayasasının bile 28 yıldır yüzde 80-90'ını geçerli. Anayasa Değişiklik Paketi'nde içerik itibarıyla çok ciddi düzenlemeler var. Bu paket yeterli mi? Bu paketin eksiklikleri var. Ama şu da var, paketleri mükemmel değil diye de göz ardı etmemek lazım. Eğer ülkeyi özgürlükler, demokratikleşme anlamında 3-5 adım ileriye götürüyorsa bunu değerlendirmek lazım.'' -''MADIMAK OTELİ MÜZEYE DÖNECEK''- Askeri mahkemelerin sivil vatandaşları yargılamayacağını, yargı denetiminin artırıldığını, kamu denetçiliği sistemi getirildiğini, aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunabileceğini, toplu sözleşme getirildiğini anlatan Şimşek, ''Bunların hepsi hak ve özgürlükleri artıran düzenlemelerdir'' dedi. Türkiye'nin hiçbir darbede ileriye gitmediğini ifade eden Şimşek, üçüncü dünya ülkelerinde bile darbe konuşulmadığını vurguladı. En fazla tartışılan konulardan birisinin Anayasa Mahkemesi üyeleri seçimi olduğunu hatırlatan Şimşek, ''Milli iradenin, Türkiye'nin en üst mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi'ne yansımasından korkmamak lazım. Bu çok daha demokratik, çok daha Avrupa ile paralel bir düzenleme'' dedi. Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şubesi Başkanı Hüseyin Karakaş da hala Alevi Çalıştayı'ndan sonuç alınamadığı ve Madımak Oteli'nin müze olmadığını belirtti. Bunun üzerine Bakan Şimşek, Alevi sorunlarının çok eskiye dayandığını ifade ederek, ''Burada AK Parti'nin yaptığı şey şu; bu sorunları istersek görmezlikten gelebilirdik. Birçok kimse görmezlikten gelip, bir şekilde yoluna devam etti. Tam aksine bu dönemde bu sorunların varlığı takdir edilmiş ve bu sorunlar üzerine gidilmiş, ne yapmamız gerektiğinin zemini üzerine epey çalışma yapıldı. 'Alevi çalıştayları yapıldı, hiç birşey çıkmadı' diyorsunuz. Madımak Oteli'nin kamulaştırma kararı Bakanlar Kurulu'ndan çıktı mı, çıktı. Daha önce niye çıkmadı? Ne zaman oldu Madımak? Bakın ne partiler geldi, sizin sürekli oy verdiğiniz CHP geldi gitti, MHP geldi gitti, DSP geldi gitti, Fazilet geldi gitti. Birisi Madımak'a el attı mı? Biz attık, kamulaştırdık ve orası bir müzeye dönecek. Çalıştayda gündeme getirilen konulardan birisi buydu. Çalıştaylarda mesela, Alevi kültürünü inancın ders kitaplarına yansıtacak çalışmalar yapıldı mı yapılmadı mı, yapıldı.''