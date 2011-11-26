Şimşek, cemevlerine bütçe isteyenlere Diyanet'i adres gösterdi



T24 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2012 yılı bütçeleri kabul edildi. Komisyona cemevleri tartışması damga vurdu.



Komisyonda, Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülürken CHP'li bazı milletvekilleri, cemevlerinin bakım ve onarımı için 200 milyon lira ödenek ayrılması için önerge verdi.



Önerge üzerinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Türkiye'de herkesin inanç özgürlüğünün sağlanması gerektiğini belirterek, “Sayın Bakan lütfen bu önergeyi reddetmeyin” dedi.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konunu önemli olduğunu belirterek, ancak bunun Maliye Bakanlığı yedek bütçesine bir miktar ödenek eklemek suretiyle çözüm bulunmasının çok ötesinde olduğunu söyledi. Faruk Çelik'in devlet bakanlığı döneminde çok önemli çalışmalar yapıldığına işaret eden Şimşek, “Konu çok önemli bir konu. Bu konuda en ufak bir tereddütüm yok. Ama konu Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde belli bir noktaya getirilip sonra kaynak sorunu çözülmesi daha doğru olur. Önemsemediğim anlamında bir şeyi ifade etmek istemiyorum” dedi.



Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre, Şimşek'in katılmadığı önerge reddedildi. Öte yandan, Komisyonda verilen bir önergenin kabul edilmesiyle, Maliye Bakanlığı yedek ödenekleri kalemine 50 milyon lira ilave edildi. Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçelerinin kabul edilmesinin ardından Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerinin görüşülmesine geçildi.











