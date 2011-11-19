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Ekonomi

Şimşek: Bütçeye önemli bir etki beklemiyoruz İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2011 19:16

-Şimşek: Bütçeye önemli bir etki beklemiyoruz İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toptan etteki KDV indiriminin bütçeye önemli bir etki yapmasını beklemediklerini bildirdi. Şimşek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Dünya Türk Girişimciler Kurultayı sonrasında, toptan etteki KDV indirimine ilişkin AA muhabirinin soruları üzerine şunları ifade etti: ''Son, et ve bulgurla ilgili KDV indirimi toptan satışlar için geçerlidir. Amaç, kayıt dışılığını azaltmaktır. Söz konusu sektörlerde, bulgurda olsun ette olsun önemli bir kayıt dışılık söz konusudur. Toptan satışlarda KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüyoruz. Ama perakende satışlarda bir KDV değişikliği söz konusu değildir.'' Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, bugün, toptan ette yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1 olmasının kararlaştırıldığını açıklamıştı.

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