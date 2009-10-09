Şimşek: Burası muz cumhuriyeti mi?

Maliye Bakanı Mehmet Şimsek, Wall Street Journal'da yayımlanan açıklamalarında Doğan Yayın’a getirilen 3.2 milyar dolarlık cezanın “tamamen teknik” olduğunda ısrar ederken, “Bu ülke bir muz cumhuriyeti değil. Süreci siyasi olarak etkilemeye yönelik bir girişim kesinlikle olmadı” şeklinde konuştu.

Wall Street Journal, Mehmet Şimşek’in İstanbul’daki IMF toplantılarının sonunda gazetecilere konuşurken Doğan Yayın’a getirelen ceza olayını “küçümsediği”ni yazdı. Mehmet Şimşek’in, Türkiye’nin yargısı ve vergi sistemini “tutkulu” bir biçimde savunduğunu kaydeden gazeteye göre, Şimşek, Doğan Yayın’a verilen cezanın “tamamen teknik” olduğu konusunda ısrar etti.

Şimşek, “Bu ülke bir muz cumhuriyeti değil. Güçlü kurumlar var ve bu kurumlar yeni değil. Bu süreci siyasi olarak etkilemeye yönelik bir girişim kesinlikle olmadı” şeklinde konuştu.

Doğan Yayın konusunun, hükümetin yaygın vergi kaçakçılığına karşı mücadelede başlattığı birçok çalışmalardan sadece biri olduğunu belirtti ve “Vergi sistemi yatırımlar açısından çok önemli. Bu tür hadiselerde, onların yatırım iklimini olduğundan farklı göstermelerine izin vermeyeceğiz” dedi.

ABD’li gazete de, Doğan grubunun, haksız bir biçimde hedef alındığını, ceza için bir temel bulunmadığını söylediğine dikkat çekerken de “Cuma günü Sayın Şimşek’e bağlı olan Türkiye’nin gelir idaresinin, Doğan grubunin teminat talebine karşı yaptığı başvuru konusunda karar vermesi gerek” diye yazdı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimsek, Wall Street Journal'da yayımlanan açıklamalarında Doğan Yayın’a getirilen 3.2 milyar dolarlık cezanın “tamamen teknik” olduğunda ısrar ederken, “Bu ülke bir muz cumhuriyeti değil. Süreci siyasi olarak etkilemeye yönelik bir girişim kesinlikle olmadı” şeklinde konuştu.

Wall Street Journal, Mehmet Şimşek’in İstanbul’daki IMF toplantılarının sonunda gazetecilere konuşurken Doğan Yayın’a getirelen ceza olayını “küçümsediği”ni yazdı. Mehmet Şimşek’in, Türkiye’nin yargısı ve vergi sistemini “tutkulu” bir biçimde savunduğunu kaydeden gazeteye göre, Şimşek, Doğan Yayın’a verilen cezanın “tamamen teknik” olduğu konusunda ısrar etti.

Şimşek, “Bu ülke bir muz cumhuriyeti değil. Güçlü kurumlar var ve bu kurumlar yeni değil. Bu süreci siyasi olarak etkilemeye yönelik bir girişim kesinlikle olmadı” şeklinde konuştu.

Doğan Yayın konusunun, hükümetin yaygın vergi kaçakçılığına karşı mücadelede başlattığı birçok çalışmalardan sadece biri olduğunu belirtti ve “Vergi sistemi yatırımlar açısından çok önemli. Bu tür hadiselerde, onların yatırım iklimini olduğundan farklı göstermelerine izin vermeyeceğiz” dedi.

ABD’li gazete de, Doğan grubunun, haksız bir biçimde hedef alındığını, ceza için bir temel bulunmadığını söylediğine dikkat çekerken de “Cuma günü Sayın Şimşek’e bağlı olan Türkiye’nin gelir idaresinin, Doğan grubunin teminat talebine karşı yaptığı başvuru konusunda karar vermesi gerek” diye yazdı.