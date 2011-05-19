-ŞİMŞEK: BUNLAR ŞU ANDA DEDİKODU BATMAN (A.A) - 19.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF başkanlığı konusunda kendisiyle ilgili bir değerlendirmeyi doğru bulmadığını ve bunların şu anda bir dedikodudan ibaret olduğunu belirterek, ''ben şu anda Batman'dayım, Batman milletvekili adayıyım'' dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt'in Botan Çayı üzerinde inşaa edilen Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali açılışı için Batman'a gelen gazetecilerle bir süre sohbet etti. Şu an itibariyle IMF Başkanlığı konusunda gerek Türkiye'nin, gerekse başka ülkelerin henüz bir girişimi olmadığını vurgulayan Maliye Bakanı, şunları söyledi: ''Kuruluşundan bu yana IMF başkanını Avrupa atıyor. Bu anlamda geçmiş ekonomik dinamikleri yansıtacak bir yaklaşımla atanıyor. Bunun mutlaka değişmesi lazım. Yani bizim gibi, Rusya gibi, Hindistan gibi, Çin gibi gelişmekte olan ekonomiler artık dünya ekonomisinden daha büyük pay alıyorlar. Bu paya göre uluslararası finansal kuruluşlarda da çok daha yüksek düzeyde temsil edilmeleri lazım ve edilecekler. Ben buna inanıyorum. Bugün finans batıdan doğuya doğru kayıyor ve kaydı. Türkiye'nin IMF'deki kotası yani oy hakkı da ciddi bir şekilde arttı, ileriki yıllarda da artmaya devam edecek.'' -KEMAL DERVİŞ İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR- Kemal Derviş'in IMF başkanlığı ile ilgili tartışmaları da değerlendiren Bakan Şimşek ,''Sayın Derviş'e hiç sordunuz mu böyle bir talebi var mı? Bildiğim UNDP'yi (BM Kalkınma Programı) 1 sene öncesinden bıraktı'' dedi. Şimşek, Kemal Derviş'in UNDP'nin başına geçmesi için hükümet olarak büyük çaba gösterdiklerini, Derviş'in UNDP başkanlığını Türkiye'nin desteklediğini ve zaten bunların da lobi faaliyetleri sayesinde olabilecek şeyler olduğunu söyledi. IMF başkanlığı için kendisi hakkında da, Kemal Derviş hakkında da çok şeyin yazılıp çizildiğini ifade eden Şimşek, ''Ben şu anda Batmandayım, Batman milletvekili adayıyım. Benim için şu anda en öncelikli konu bu'' dedi. Bakan Şimşek, bir Türk'ün IMF başkanlığına gelmesinin Türkiye için önemli bir kazanım ve ayrı bir gurur kaynağı olacağını, fakat şu anda isimler üzerinde yorumlar yapmanın doğru olmayacağını vurguladı.