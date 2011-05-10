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Ekonomi

Şimşek: Bu kadar sürede parayı bulamadılar

Şimşek, "Bu kadar uzun bir süre olmasına rağmen bunu toparlayamadılar. Tekrar ihaleye çıkacağız, hazırlıklar tamam" dedi.

10 Mayıs 2011 03:00

T24 - Başkent Gaz ihalesinin iptal edilmesini NTV yayınında yorumlayan Maliye Bakanı Şimşek, "Bu kadar uzun bir süre olmasına rağmen bunu toparlayamadılar. Tekrar ihaleye çıkacağız, hazırlıklar tamam" dedi.
 
Başkent Gaz'ın yüzde 80'inin satışına ilişkin yapılan ihale Karamehmet-Kazancı ortaklığının parayı gerekli sürede yatırmaması nedeniyle iptal oldu.

NTV'nin yayınına katılan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili şunları söyledi: "Bizim iptalden başka seçeneğimiz yok. Bu kadar uzun bir süre olmasına rağmen bunu toparlayamadılar. Tekrar ihaleye çıkacağız, hazırlıklar tamam. Bu sene için tekrar süreci başlatmak lazım. Devir teslim aşamasına bile gelindi. Fakat karşı taraf finansmanı bulamadığı için iptal edildi."

Tarihin en büyük borç yapılandırmasıyla ilgili bilgi veren Şimşek, "Öngörümüzden çok daha başarılı bir performans sergiledik. 4.4 milyon dosya yeniden yapılandırıldı; bu 3.9 milyon mükellefi ilgilendiriyor. 26.2 milyar dolarlık bir yapılandırma söz konusu. Bu ayın sonuna kadar süremiz var, ilgi devam ediyor. Toplamda 50 milyar liraya doğru gidiş var. Bu ödeme taahhüdünün verildiği miktar" dedi.


İlk çeyrekte yüzde 9'lar civarı büyürüz

Büyüme rakamlarına da değinen Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk çeyrekte büyümenin güçlü seyrettiğine, yüzde 9'lar civarı büyüme performansı verdiğimize dair işaretler var. Büyümenin hızı yavaşlıyor. Kredilerde, sanayi üretiminde yavaşlama, ihracatta toparlanma var. Ekonomide aşırı ısınmanın önlenmesi anlamında bu önemli.


Tedbirler çalışmaya başladı

Alınan tedbirlerin yavaş yavaş çalışmaya başladığı görülüyor. Para politikasının çalışmasına süre vermek lazım. En az 6 ay tanımak lazım. İlk işaretler oldukça olumlu. Herkes yine cari açığa bakıyor, ek tedbir lazım diyor. Bu gerekirse düşünmeden yaparız. Bugün Batman'dan Almanya ve Hollanda'ya ihracat yapılmaya başlandı. Belki Batman daha çok iş yaratarak cari açığın azalmasına katkıda bulunacak. İstanbul'da üretim maliyeti yüksek."


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