-ŞİMŞEK: BORÇLARIN YAPILANDIRMASI AF DEĞİL TBMM (A.A)- 24.12.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçların yapılandırmasıyla ilgili tasarının ''af olmadığını'' çünkü ana paradan vazgeçilmediğini söyledi. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2002'de yüzde 13 olan reel faizin, şu anda yüzde 4 olduğunu söyledi. Artık ''yüksek faiz, düşük kur'' politikasının olmadığını belirten Şimşek, ''Şu anda reel faizin sıfır olduğu, kısa vadeli Merkez Bankası borçlanma faizinin yüzde 1,5 olduğu bir ülkede yüksek faiz politikasından bahsedilemez'' dedi. Şimşek, cari açığın bir kaç sebebi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Dünyada petrol fiyatları yükseliyor. Bu ülke, yılda 40-50 milyar dolar arasında enerji ithalatı yapan bir ülkedir. Ne yaparsanız yapın, isterseniz kurunuz yüksek olsun, isterseniz faizleriniz eksi olsun ki böyle bir şey söz konusu olamaz, bu açığı veriyorsunuz. Çünkü doğal gazın yüzde 99'unu, petrolün yüzde 95'ini ithal ediyorsunuz. Dolayısıyla petrol, enerji fiyatları maalesef bizim aleyhimize gelişmektedir. Türkiye AB'nin 4 katı bir hızla büyümektedir. 4 kat daha hızla koşuyoruz. AB ise en iyi ihtimalle yüzde 2 civarında büyüyecek.'' Maliye Bakanı Şimşek, en düşük maaş alan emeklilere, çok daha yüksek oranlarda artış yaptıklarını belirterek, 2011'de en düşük maaş alan emeklilere yüzde 20, yüksek alanlara ise yüzde 8 artış öngördüklerini ifade etti. 2002 aralık ayında muhtar maaşının 97 TL, en düşük prim tutarının 87 TL olduğunu belirten Şimşek, bugün ise muhtar maaşının 354 TL, sigorta prim tutarının ise 255 TL olduğunu bildirdi. Şimşek, borçların yapılandırmasıyla ilgili tasarının af olmadığını belirterek ''Çünkü ana paradan vazgeçmiyoruz'' dedi. Maliye Bakanı Şimşek, Adana'da 2009 yılı ağustos ayı ile 2010 yılı temmuz ayları arasında 89 firmaya teşvik belgesi verildiğini, 18,5 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi. ''Bankaların sicil affı'' ile ilgili soruyu yanıtlarken Şimşek, ''Bankaların elindeki verileri yok edemeyiz. Kanun çıkartılırken, 'bankalar istemezse kanun etkili olmaz' dedim'' dedi.