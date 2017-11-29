Şimşek: Bankacılık sektörü şoklara hazır

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk bankacılık sektörünün Rıza Sarraf'ın tanık olduğu ABD'de başlayan davadan etkilenmemesi için Türkiye'nin gereken her şeyi yapacağını ifade etti. İstanbul'da bir konferansta konuşan Şimşek, bankacılık sektörünün bu tür şoklarla başa çıkma konusunda büyük kapasitesi olduğunu söyledi.

ABD'deki davanın sonucunda Türk bankarına yaptırım kararı gelebileceği iddialar arasında.

İran'a karşı uygulanan ambargoları delmek suçlamasıyla New York'ta açılan davada İranlı Türk vatandaşı Rıza Sarraf sanık durumundayken, savcılıkla anlaşarak suçlarını kabul etmiş ve iddia makamı lehine tanık olmuştu. Türkiye ile İran arasında petrol karşılığı altın ticaretiyle Tahran'a yönelik yaptırımların delindiği öne sürülen iddianamede kamu bankası olan Halkbank'ın eski yöneticisi Hakan Atilla tutuklu tek sanık olarak yargılanıyor. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Savcı salı günkü duruşmada jüri üyelerine Sarraf'ın Türkiye ve İran hükümeti yetkililerinin ABD yasalarını delmek için "petrol karşılığı altın ticareti" adı altında nasıl bir tezgâh kurduklarını anlatacağını aktarmıştı. Savcı ayrıca Sarraf'ın "Türk yetkililere ayakkabı kutularına konulan paralarla nasıl sus payı verildiğinin anlatacağını" kaydetti. Denton, bu tezgahın ortaya çıkmasının Türk ve İranlı bakanlar tarafından engellendiğini belirtti.

İddianamede "Türk bakanlarla birlikte çok sayıda yetkiliye on milyonlarca dolar rüşvet verildiği" öne sürülüyor. Ankara ise yargılamanın Türkiye'ye yönelik siyasi bir dava olduğunu ve soruşturmadaki delillerin sahte olduğunu iddia ediyor.

Türkiye'de 17 ve 25 Aralık 2013'te düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında bir süre tutuklu kalan Sarraf'ın adı siyasi çevrelerle olan ilişkileri nedeniyle gündeme gelmişti.

DW/Reuters/GY/HS

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