Şimşek: Avrupa krizinde en kötü geride kaldı

T24 - 2011 bütçe rakamlarını açıklayan Maliye Bakanı Şimşek, Avrupa borç krizinde en kötünün geride kaldığını söyledi. Bütçe açığı 2011'i yüzde 56.5 düşüşle 17.4 milyar lirada tamamladı.







Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılı bütçe rakamlarını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.



Borç krizine yönelik değerlendirmede bulunan Şimşek şunları söyledi: "Euro Bölgesi borç krizinde en kötü geride kaldı diyebiliriz. Son dönemde ABD'de reel ekonomiye ilişkin rakamlar oldukça iyi. Bu da sınırlı iyimserlik getiriyor. Türkiye 2011'i yüzde 8 büyüme ile bitirecek. Türkiye'nin performansı çok güçlü.



İşsizlikte yüzde 9.1'lik bir rakam bile son 10 yılın en düşük rakamlarından biri. Ekonomide bir yavaşlama sürecine giriyoruz. İnşaat sektörünün istihdam yaratma kapasitesinin bir miktar zayıflama riski söz konusu. Cari açık 2011'de ciddi şekilde arttı. Cari açık milli gelirin yüzde 10'u civarında olacak. Ekonomide iç talep daha makul düzeylere doğru geriliyor. TL'deki rekabet gücünün arttığını görüyoruz.



TL'deki değer kaybının enflasyon üzerinde olumsuz etkisi oldu. Bazı vergi artışlarının da olumsuz etkisi oldu. Yılın ilk çeyreğinde bir miktar yüksek kalabilir. Yılın sonuna doğru hedeflere paralel bir enflasyon görünümü öngörüyoruz. Makroekonomik temellerimiz sağlam. Bankacılık sektörü açısından da bakınca görünüm sağlam. Biz şokları telafi edecek manevra alanına sahibiz."

Bütçe açığı yarı yarıya azaldı



2011'in tamamında bütçe giderleri 313.3 milyar lira, bütçe gelirleri 295.8 milyar lira, vergi gelirleri 253.7 milyar lira oldu. Bütçe açığı yüzde 56.5 azalarak 17.4 milyar liraya düştü. Hedef 33.5 milyar liraydı. Bütçe gelirleri önceki yıla göre yüzde 16.4 arttı. Vergi gelirleri bütçe hedefinin yüzde 109 üzerinde gerçekleşti.

Yapılandırmanın katkısı 5-6 milyar lira



Şimşek bütçe performansıyla ilgili şöyle konuştu: "Artışta büyümedeki performans, yapılandırmadan kaynaklanan etki, bakanlığın ortaya koyduğu tahsilattaki performans etkili oldu. Vergi gelirleri tahsilatında yüzde 20.5'lik artış söz konusu. Yapılandırmanın olmadığı yıllarda da alacak stoğumuzdan icra yoluyla tahsil ediyorduk. Bu tahsilatı yapılandırma gelirlerinden çıkarınca net etki 5-6 milyar lira civarında.

Bütçe açığı oranı yüzde 1,4



Küresel krizin hemen sonrasında bütçe açığını kapatma noktasına bile getirmiştik. Van'daki yaraların sarılması için ilave 11.1 milyar lira kaynak aktardık. Bunları dikkate alınca bütçe açığı/GSYH oranı binde 5 olacaktı. Şimdi bu oran yüzde 1.4."



Merkez Bankası'yla ilgili soruları yanıtlayan Şimşek, "Zaman zaman alınan kararların reel ekonomiye yansımaları olabiliyor. Ben mümkün olduğunca para politikasının detaylarına ilişkin yorum yapmıyorum" dedi.



Şimşek, 2B'den gelecek gelirlerin büyük kısmının kentsel yapılandırmada kullanılacağnı kaydetti.



Maliye Bakanı, 3. köprü finansmanını konuşmak için erken olduğunu söyledi.



