Şimşek: Asgari ücretin alım gücünü 8 yılda 1329 yumurta artırdık

Kasım 2010 itibariyle ise en düşük memur maaşı ile 5 bin 856 yumurta, asgari ücretle ise 2 bin 699 yumurta alınabildiğine dikkat çekti. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Türkiye ekonomisinin başarılı bir performans gösterdiğini, küresel kriz döneminde de başta Avrupa olmak üzere diğer ülkelerden ayrıştığını anlatan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bunu ‘yumurta alım gücü’ ile anlattı. Şimşek’in verdiği örneklere göre, aradan geçen 8 yıllık dönemde memur 2 bin 940, asgari ücretli de 1329 yumurta daha fazla alıyor.TBMM Genel Kurulu’nda dün başlayan ve 26 Aralık’a sürecek olan bütçe görüşmelerinde ilk sunumu yapan Şimşek, alım gücündeki artışı anlatmak için ürün karşılaştırmaları yaptı. En düşük devlet memuru maaşı ile Aralık 2002’de 45 kilogram dana eti alınırken, Kasım 2010’da 51 kilogram alındığını belirten Şimşek, net asgari ücretle ise Aralık 2002’de 21 kilogram dana etine karşılık bugün 24 kilogram alındığını kaydetti. Şimşek’in kürsüden okumadığı bazı veriler de milletvekillerine dağıtılan kitapçıklarda yer aldı. Kitapçıkta, asgari ücretle alınan yumurta sayısının 2002’de bin 370 iken bugün 2 bin 699 olduğu, en düşük devlet memurunun alım gücünün 2 bin 914 yumurtadan 5 bin 856 yumurtaya yükseldiği kaydedildi.Sunumunda cari açık ve işsizlik gibi çözüm bekleyen iki temel soruna değinen Şimşek, ayrıca akaryakıt ve alkollü içkilerde eleştiri konusu olan yüksek vergi oranlarını Meclis’te savundu. “Akaryakıt başta olmak üzere bazı ürünlerdeki vergilerin yüksek oranda artırıldığına dair bir algı da söz konusudur” diyen Şimşek, mal ve hizmetlerden alınan maktu vergilerin enflasyon oranı kadar artırılmasının normal olduğunu söyledi. Şimşek şöyle devam etti: “Buna rağmen maktu vergilerdeki artışlar yeniden değerleme artış oranının çok altında tutulmuştur. Bu dönemde yeniden değerleme oranında yaklaşık yüzde 230 oranında artış olmasına rağmen maktu vergi artışı birada yüzde 133, motorinde yüzde 120, benzinde yüzde 111, rakıda yüzde 108 ve şarapta yüzde 65 olmuştur.”Akaryakıt fiyatlarında son dönemde görülen artışların tamamı uluslararası artışlardan kaynaklandığını belirten Şimşek, “Zira 100 liralık benzinin 2002 Aralık itibariyle yaklaşık 70 lirası vergi iken bugün yaklaşık 65 lirası vergidir. 100 liralık motorinin 2002 Aralık itibari ile yaklaşık 60 lirası vergi iken bugün 55 lirası vergidir” dedi. Diğer ülkelerin kriz döneminde uygulamaya aldıkları önlemlerden örnekler sunan Şimşek, şöyle konuştu: “Bu ülkelerin uygulamaya koymak zorunda kaldığı acı reçeteleri görünce kendimi çok şanslı hissediyorum. Doğrusu krizi halkına fatura etmeyen bir ülkenin vatandaşları olarak hepimiz çok şanslıyız.”Et-yumurta hesabına göre memur ve asgari ücretlinin gücü2002’de en düşük memur maaşıyla 2 bin 914 yumurta alınıyordu. Kasım 2010’da 5 bin 856 yumurtaya çıktı.2002’de asgari ücretle ise 1370 adet yumurta alınıyordu. Kasım 2010’da 2 bin 699 yumurtayı buldu.En düşük devlet memuru maaşı ile Aralık 2002’de 45 kilogram dana eti alınırken, Kasım 2010’da 51 kilogram alınabilir hale geldi.Net asgari ücretle ise Aralık 2002’de 21 kilogram dana etine karşılık bugün 24 kilogram alınıyor.100 liralık benzinin 2002 Aralık itibariyle yaklaşık 70 lirası vergi iken bugün yaklaşık 65 lirası vergi.100 liralık motorinin 2002 Aralık itibari ile yaklaşık 60 lirası vergi iken bugün 55 lirası vergi.Faiz yükü azalacak 100 liralık verginin 24 lirası faize gidecekFaiz yükünü azaltmaya devam ettiklerini kaydeden Mehmet Şimşek, 2002 yılında faiz giderlerinin GSYH’ye oranının yüzde 14.8 olduğunu, bu oranı 2009 yıl sonunda yüzde 5.6’ya indirdiklerini, 2010 yıl sonunda ise daha da düşürerek yüzde 4.5’e indirmeyi öngördüklerini belirtti. Şimşek, şunları kaydetti:2011 yılında yüzde 3.9 olarak öngördüğümüz faiz giderlerinin milli gelire oranı, 1992 yılından bu tarafa en düşük oranı ifade ediyor. Aynı şekilde 2011 yılında yüzde 15.2 olarak öngördüğümüz faiz giderlerinin bütçe içindeki payı 1985 yılından bu tarafa ulaştığımız en düşük oran olacak.Başka bir açıdan baktığımızda da 2002 yılında topladığımız her 100 liralık verginin yaklaşık 86 lirası faize gidiyordu. 2010 yıl sonunda ise 100 liralık verginin 24 lirası faize gidecek. Mali Plan dönemi sonunda ise bu tutar 18 liraya kadar düşecektir.2002 yılında yüzde 14.8 olan faiz giderlerinin milli gelire oranı aynı düzeyde kalsaydı 2011’de bütçedeki faiz giderleri 179.3 milyar lira olacaktı. Oysa ki 2011 bütçesinde iç ve dış borç faiz giderlerine ayırdığımız ödenek sadece 47.5 milyar lira.Sunumunda, cari açığın bu yıl 40 milyar dolar civarında olmasını ve GSYH’ye oranının yüzde 5.4 olarak gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Mehmet Şimşek, “Türkiye’nin hızlı büyüdüğü her dönemde cari açık vermiştir” dedi. Şimşek, ekonomiye ilişkin herhangi bir kaygısı olup olmadığı sorusu üzerine de, “Türk ekonomisin temel göstergeleri sağlamdır. Bir tek dikenli konu var o da cari işlemler açığı. Bu yılda da yüksek bir büyüme kaydedilecek” dedi.Mehmet Şimşek’in İspanyol gazetecilere, emeklilik maaşlarının tutarına ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadığını açıkladı. İspanyol gazetesi El Pais’de yer alan ve Türkiye’deki gazetelerin de alıntı yaparak kullandığı “Bazı emekliler son maaşlarının yüzde 106’sına kadar maaş alıyor. Bir çılgınlıktır” sözlerini etmediğini söyleyen Şimşek, şöyle konuştu: ”Keşke imkanlarımız olsa. İmkanlarımız oluşuyor. Emekliler çok daha fazlasını hak ediyorlar. Çok daha fazlasını vereceğiz.”Not 1-2 yıla yatırım seviyesine gelirMehmet Şimşek, Türkiye’nin krizdeki proaktif önlemlerle dünyada “pozitif ayrışma” sürecine girdiğini söyledi. Şimşek, “1994 ve 2001 krizleri ülkenin iç dinamiklerinden kaynaklandı ama başkaları yönetti. Son krizi ise başkaları çıkardı biz yönettik” derken, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin Avrupa ve OECD arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürecek.Önümüzdeki bir iki yıl içinde yatırım yapılabilir ülke notuna erişebileceğimize inanıyorum. Bugün Türkiye bankacılık sektörü, dünyanın en sağlam bankacılık sektörlerinden biridir.”BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, bütçede bakanlar ve AK Partililer’in sunumunu “Sanal rakamlar, palavralar” olarak niteledi. Kaplan şunları söyledi: “Seçim bütçesi değilmiş, en büyük palavra. 2 milyon açlık, 15 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşıyor. 10 milyon yeşil kartlı var bu ülkede. Bu Türkiye’nin sorunu değil mi? Nazım der ki, ‘sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin’, Recep Tayyip Erdoğan 8 yılda yarattığın eserin resmini yapabilir misin? Yok olan hayvancılığın, ithal angusların resmini yapabilir misiniz? Biz foyanızı da, boyanızı da, tablonuzu da çizeceğiz. Afrika’nın tamtamları, AKP’nin zamzamları. anguslar geldi, bakan et fiyatlarından başladı. anguslarla bize hava atmayınız.”TBMM Genel Kurulu’nda dün başlayan bütçe görüşmelerinde ‘yağma’ tartışması yaşandı. AKP Grup Başkanvekili Bülent Gedikli’nin MHP sıralarına dönerek söylediği “Keşke vakit olsa da bunları anlatsak, banka hortumlamalarını anlatsak, teşvik yağmalarını anlatsak, banker yağmalarını anlatsak” sözleri tartışma yarattı. MHP sıralarından “Yağmanın daniskasını siz yaptınız” sesleri yükselirken MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız da, “8 yıldır aynı şeyi söylüyorsunuz” diyerek, Genel Kurul Salonu’nu terk etti.