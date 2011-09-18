-Şimşek: AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var BIRMINGHAM (A.A) - 18.09.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Avrupa Birliği (AB) önemini korumak istiyorsa, Türkiye'ye ihtiyacı var'' dedi. İngiltere'deki koalisyon hükümetinin küçük ortağı Liberal Demokrat Parti'nin yıllık kongresinde, Türkiye oturumu düzenlendi. Zaman UK gazetesi ile Türkiye'nin Liberal Demokrat Partili Dostları Grubu tarafından ortaklaşa düzenlenen, ''Türkiye'nin Büyüyen Ekonomisi ve Avrupa'daki Yeri ile Rolü'' konulu panele, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lordlar Kamarası Başkan Yardımcısı ve İngiltere Adalet Bakanlığına bağlı devlet bakanı yardımcısı Lord Tom McNally, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Sir Graham Watson, Barones Meral Ece ile Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Dr. Bülent Keneş katıldı. Panelde ayrıca, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz de hazır bulundu. İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasındaki tek Kıbrıslı Türk olan Barones Meral Ece'nin başkanlık ettiği oturum, Liberal Demokrat Parti'nin yıllık kongresinin devam ettiği İngiltere'nin Birmingham şehrindeki Hyatt Regency Oteli'nde yapıldı. Bakan Şimşek, oturumda, Türkiye'nin ekonomisinin geliştiğini belirterek, geçen yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 9, bu yılın ilk yarısında ise yüzde 10,2 büyüdüğünü vurguladı. Üretim ve genç nüfusun büyümedeki önemine dikkati çeken Şimşek, 2001 yılından sonra Türkiye'nin uyguladığı ekonomi ve mali politikalardan bahsetti. Mehmet Şimşek, Türkiye'de bankacılık ve kamu sektörlerinin güçlü ve iyi durumda olduğunu belirterek, ''Peki, her şey bu kadar güllük gülistanlık mı? Hayır, bazı yapısal sorunlarımız, büyük bir cari açığımız var'' dedi. Türkiye'nin AB ile ilişkilerine de değinen Şimşek, ''Türkiye AB için yük olmayacaktır, bir değer olacaktır. Avrupa'nın problemlerini hafifletmeye yardım edeceğiz, problemlerine ek olmayacağız. Avrupa'nın önemli bir küresel ekonomik oyuncu olmasına yardım edeceğiz. AB önemini korumak istiyorsa, Türkiye'ye ihtiyacı var'' diye konuştu. Şimşek, ayrıca, İngiltere'de hangi parti iktidarda olursa olsun Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiğini belirtti. Oturuma katılanların sorularını da yanıtlayan Şimşek, ''İngiltere'de partilere bakıldığında, sizce AK Parti hangi partiye daha yakın?'' sorusuna, ''Aile değerleri gibi konularda muhafazakarız, ekonomi, küresel ilişkilere baktığınızda oldukça liberaliz. Gelir dağılımı, yoksulluk gibi konularda ise oldukça sosyalistiz'' yanıtını verdi. Yeni anayasaya ilişkin bir soru üzerine de Şimşek, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Şimşek, bu yönde çalışmaların devam ettiğini, muhalefetle işbirliği yapılacağını ifade etti. -Lordlar Kamarası Başkan Yardımcısı Mcnally- Lordlar Kamarası Başkan Yardımcısı ve İngiltere Adalet Bakanlığına bağlı devlet bakanı yardımcısı Lord Tom McNally de ''İngiltere ile Türkiye'nin doğal müttefikler'' olduğunu dile getirerek, ''Türkiye, ekonomik işbirliğinde gerçek bir kazanç kaynağı'' dedi. McNally, iki ülkenin birbirinden öğrenecek, birbirine yarar sağlayacak çok şeyi olduğunu bildirdi. -''AK Parti, reform ve modernizasyon partisidir''- Avrupa Parlamentosu Milletvekili Sir Graham Watson ise, Türkiye'nin AB ile müzakerelerine İngiltere'nin dönem başkanlığında, 2005 yılında başladığını hatırlatarak, ''Ne yazık ki, Fransa, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde İslam karşıtı düşünceler artarken, bu müzakereler durdu. Bunu saçma buluyorum'' dedi. Avrupa'daki ''perspektif'' kaybına dikkati çeken Sir Watson, şunları kaydetti: ''AK Parti, reform ve modernizasyon partisidir. AK Parti, zor ve tehlikeli dünyamızda, mevcut sorunlar aşılmak isteniyorsa Avrupalı demokratların çalışabileceği ve çalışması gereken bir partidir.'' Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, panelin sonunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yarın yapacağı Almanya ziyaretine eşlik etmek üzere İngiltere'den ayrıldı.