-Şimşek, ABD programını iptal etti ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Hakkari Çukurca'daki terörist saldırıların ardından ABD programını iptal ettiği bildirildi. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şimşek, ''Hakkari Çukurca'da yaşanan acı olayın ardından'' bugün gideceği ABD programını iptal etti. Bakan Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak ve İş Yatırım'ın düzenleyeceği ''Türkiye Yatırımcı Konferansı'' ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun, Türk-Amerikan İş Konseyi ve American Turkish Society işbirliğiyle, Goldman Sachs ev sahipliğinde düzenleyeceği ''Türkiye Yatırım Konferansı''na katılmak için New York'a gidecekti.