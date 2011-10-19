T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Şimşek, ABD programını iptal etti   ANKARA (A.A)

19 Ekim 2011 13:21

-Şimşek, ABD programını iptal etti   ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Hakkari Çukurca'daki terörist saldırıların ardından ABD programını iptal ettiği bildirildi. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şimşek, ''Hakkari Çukurca'da yaşanan acı olayın ardından'' bugün gideceği ABD programını iptal etti. Bakan Şimşek,  çeşitli temaslarda bulunmak ve İş Yatırım'ın düzenleyeceği ''Türkiye Yatırımcı Konferansı'' ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun, Türk-Amerikan İş Konseyi ve American Turkish Society işbirliğiyle, Goldman Sachs ev sahipliğinde düzenleyeceği ''Türkiye Yatırım Konferansı''na katılmak için New York'a gidecekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24