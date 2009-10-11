Şimşek: AB, Türkiye'deki değişimin motoru

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''10-15 yıl önce biri bana ülkemin çok değişeceğini, çok daha hoşgörülü, demokratik, açık ve laik olacağını söylese, tereddüt ederdim ama oldu. AB, bu değişimin motoru oldu'' dedi.

Şimşek, Londra'daki Royal Garden Otel'de Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından düzenlenen yıllık baloya "onur konuğu" olarak katıldı.

Balo çerçevesinde düzenlenen resepsiyon ve yemekte, İngiltere Adalet Bakanı Jack Straw, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yiğit Alpogan, İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi David Logan ve çok sayıda konuk hazır bulundu.

Program çerçevesinde bir konuşma yapan Şimşek, İngiltere'nin, gerek Türkiye'nin AB üyeliği gerekse diğer bölgesel ve uluslararası konularda verdiği sürekli ve güçlü destekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bunun sürdürülmesi konusundaki umudunu dile getirdi.

Konuşmasında, küresel ekonomik krizden ve sonuçlarından da bahseden Şimşek, Türkiye'de özellikle reel sektörün bu krizden olumsuz etkilendiğini kaydetti. Ancak diğer yandan, örneğin faiz oranlarının da tarihin en düşük seviyesine indiğine işaret eden Şimşek, borçlanmaların az olduğunu ve bankaların güçlü olduklarını vurguladı.

Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun vadede Türkiye ile ilgili oldukça iyimserim. Çünkü genç bir nüfusumuz var, eğitime çok yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla, önceliklerimizi yükselttik. Genç nüfusumuza, araştırma ve geliştirmeye, altyapıya yatırım yapıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi, girişimci bir kültürümüz var. Bir öneri; Neden İngiltere'deki dostlarımız Türk şirketleriyle bir araya gelmesin? Birbirimizi tamamlayacağımız birçok şey var. Neden kaynaklarımızı bir araya getirmeyelim, birlikte çalışmayalım? İngiltere'nin global uzmanlığından faydalanalım ve Türkiye'nin sunduğu dinamizimden faydalanılsın."

Türkiye'nin Avrupa için bir "değer" olduğunu her zaman savunduğunu kaydeden Şimşek, şöyle konuştu:

"Avrupalılarla 'ortak değerler' çerçevesinde buluşmak istiyoruz. Ülkem, AB üyelik sürecinden çok büyük fayda sağlamıştır. Etnik köken olarak Kürdüm, Türkiye'nin güneydoğusundan geliyorum. 6-7 yaşına kadar Türkçe okuyamadım. 10-15 yıl önce biri bana ülkemin çok değişeceğini, çok daha hoşgörülü, demokratik, açık ve laik olacağını söylese, tereddüt ederdim, ama oldu. AB, bu değişimin motoru oldu."

-İNGİLTERE ADALET BAKANI STRAW-

İngiltere Adalet Bakanı Jack Straw da Türkiye'nin AB müzakere sürecinin başlamasına ve zorlu geçen zamanlara kendisinin de tanıklık ettiğini anımsattı.

Straw, "Türkiye ile AB, sadece Türkiye'nin değil, tüm AB'nin de geleceğini değiştirecek bir karar verdi. Şimdi önemli olan, burada değil ama başka yerlerde bazılarının istediği gibi müzakerelerin sonuçlanmaması değil, o dönemde AB tarafından gösterilen bağlılığın canlandırılarak müzakerelerde tatmin edici bir sonuca varılmasıdır" diye konuştu.

Katılım müzakerelerindeki ilerlemenin sadece reformların hızına dayanması gerektiğini belirten Straw, "Yarım üyelik (imtiyazlı ortaklık), 2005'te verilen karara uygun olmayacak ve hakaret niteliği taşıyacaktır. Türkiye'nin bunu kabul etmeyeceği gibi, AB de bunu kabul etmemelidir" dedi.

-STRAW, 10. YIL NUTKUNDAN ALINTI YAPTI-

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Straw, adada devam eden müzakereleri İngiliz hükümetinin desteklediğini vurgulayarak, "bu karmaşık konunun sonuçlanmasının adadaki her iki tarafında da siyasi irade ve cesaretine bağlı olduğunu" kaydetti. Straw ayrıca, "Kürt konusuyla ilgili gelişmeler de memnuniyet verici" dedi.

İngiltere Adalet Bakanı Straw, konuşmasının sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl nutkundan "Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız" ifadelerini okudu ve bu hedefin yerine getirildiğini söyledi.

İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi David Logan da Türkiye'nin her zaman kendisinin ve eşinin "ikinci evi" olduğunu söyledi. Türk ekonomisinin son dönemdeki gelişimine de değinen Logan, Türkiye'nin son krizden diğer birçok AB ülkesi gibi çıkacağını sözlerine ekledi.

Bakan Şimşek'in yarın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.