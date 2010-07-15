-ŞİMŞEK: 6 AYDA BÜTÇE AÇIĞI %33,5 AZALDI ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın Ocak-Haziran döneminde bütçe açığının yüzde 33,5 oranında azalarak, 15,4 milyar liraya düştüğünü bildirdi. Şimşek, düzenlediği basın toplantısıyla makro ekonomik gelişmeler ve Haziran 2010, Ocak-Haziran 2010 dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Mehmet Şimşek, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2009'un aynı dönemine göre bütçe açığının yüzde 33,5 oranında azalarak, 15,4 milyar liraya düştüğünü belirterek, ''Bu tutar yıllık bütçe açığı hedefimizin yüzde 30,7'sine tekabül etmektedir. Dolayısıyla ilk 6 aydaki performansa baktığımız zaman aslında bütün yıl için öngördüğümüz açığa oranla iyi bir noktadayız'' dedi. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 4 milyar lira olan faiz dışı fazlanın bu senenin ilk yarısında ise 12 milyar lira olduğuna işaret eden Şimşek, ''Faiz dışı fazlada geçen senenin aynı dönemine göre 3 katlık bir artış söz konusu. Yani faiz dışı fazlada da Türkiye'nin performansı oldukça güçlü'' diye konuştu. Şimşek, bütçe gelirlerinin bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artışla 121 milyar liraya ulaştığını, bütçe giderlerinin ise yüzde 9,3 oranında artışla 136,5 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.