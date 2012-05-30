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Ekonomi

Şimşek: 4+4 zam imkanımızın çok ötesinde

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Stratejik Yatırım Konferansı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

30 Mayıs 2012 17:22

Maliye Bakanı Şimşek, memur maaş zamlarının imkanların çok ötesine taştığını belirterek, tedbire bakacaklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Stratejik Yatırım Konferansı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Memura yapılan yüzde 4+4 zamla ilgili konuşan Şimşek, "Memur maaş zamları imkanların çok ötesine taştı. Şimdi bütçe ile ilgili ne tedbir alacağız ona bakacağız" dedi.

Şimşek, Hava-İş'e bağlı çalışanların iş yavaşlatmasına yönelik olarak, "Havacılıkta dün yapılan eylem kabul edilebilir değil; Türkiye'nin turizmine, havacılık sektörün ve ekonomisine darbe vuracak hiçbir girişime izin vermeyiz" diye konuştu.

Hakem Kurulu dün memurlara 2012 için yüzde 4+4, 2013 için yüzde 3+3 zam verileceğini açıklamıştı.

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