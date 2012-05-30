Şimşek: 4+4 zam imkanımızın çok ötesinde

Maliye Bakanı Şimşek, memur maaş zamlarının imkanların çok ötesine taştığını belirterek, tedbire bakacaklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Stratejik Yatırım Konferansı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Memura yapılan yüzde 4+4 zamla ilgili konuşan Şimşek, "Memur maaş zamları imkanların çok ötesine taştı. Şimdi bütçe ile ilgili ne tedbir alacağız ona bakacağız" dedi.

Şimşek, Hava-İş'e bağlı çalışanların iş yavaşlatmasına yönelik olarak, "Havacılıkta dün yapılan eylem kabul edilebilir değil; Türkiye'nin turizmine, havacılık sektörün ve ekonomisine darbe vuracak hiçbir girişime izin vermeyiz" diye konuştu.

Hakem Kurulu dün memurlara 2012 için yüzde 4+4, 2013 için yüzde 3+3 zam verileceğini açıklamıştı.