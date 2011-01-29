-ŞİMŞEK: "TÜRKİYE'YE YABANCI SERMAYE GİRİŞİ BEKLENİYOR" DAVOS (A.A) - 29.01.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Davos'tan edindiğim izlenim Türkiye'ye önümüzdeki dönemde çok önemli miktarda doğrudan yabancı sermaye girişi bekleniyor'' dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Davos Zirvesini AA muhabirine değerlendirdi. Davos'ta Türkiye'ye ilişkin çok olumlu beklentilerin olduğunu belirterek, Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikasının yakından takip edildiğini söyledi. Davos'taki katılımcıların Türkiye'deki para politikasıyla ilgili bazı sorularının olduğunu anlatan Şimşek, kendilerinin de bu para politikasına, maliye politikasıyla destek vereceklerini anlattıklarını ifade etti. Diğer ülkelerde enflasyon yükselirken faiz oranlarının arttığını, Türkiye'nin ise faiz indirimine gittiğini belirten Şimşek, bunun ekonomi literatüründe bulunmadığını, Türkiye'nin aşırı ısınmayı engellemek için faiz artırımına gitmesi durumunda ekonomik temellerinin sağlam olması nedeniyle daha çok para akışının olacağını, bu nedenle faizleri indirirken, munzam karşılıkları artıran bir politika izlediklerini söyledi. 2011 yılında sürdürülebilir ve makul bir büyüme hedeflediklerini, bütçeyi de bu çerçevede yaptıklarını anımsatan Şimşek, 2009 ve 2010 yıllarında gelirleri artırmaları nedeniyle önümüzdeki dönemde maliye politikası tedbirlerinde ilave bir gelir amaçlarının olmadığını söyledi. Şimşek, Türkiye'nin 2011 yılında cari açığı ve büyümesini kontrol altında tutmak istediklerini kaydetti. Bakan Şimşek, Avrupa'daki krizin Türkiye'ye etkileri konusunda bir soru üzerine, bununla ilgili ekonomik tedbirler aldıklarını, ayrıca ihracat pazarlarını çeşitlendirme yoluna gittiklerini, örneğin Afrika ve Arap ülkelerine yönelik ihracatın arttığını kaydetti. -İSVEÇ MALİYE BAKANI; ''BİR SİZ BİZİ BÜYÜMEDE GEÇTİNİZ''- Bu arada İsveç Maliye Bakanının, maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarının bulunduğu bir panelde, Şimşek'e, ''Avrupa'da, bir siz bizi büyümede geçtiniz'' dediği, bunun üzerine Şimşek'in de kendi seçim bölgesinin yüzde 15 oranıyla Türkiye'den daha hızlı büyüdüğünü anlattığı öğrenildi. Daha sonra İsveç Maliye Bakanının, Türkiye'nin uyguladığı ve makro ekonomi literatüründe olmayan bu politikada başarılı olması halinde herkesin Türkiye'yi örnek alacağını söylediği belirtildi. Öte yandan Maliye Bakanı Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble'nin yanı sıra Tunus'ta yeni kurulan hükümetin Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanının talepleri üzerine bir araya geldi. Bu arada Şimşek, Zürich'te yarın yaklaşık 200 Türk işadamıyla bir araya gelecek.