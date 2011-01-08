-ŞİMŞEK: "SÖZLEŞMELİ ASKERLİĞİ DESTEKLİYORUZ" GAZİANTEP (A.A) - 08.01.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sözleşmeli Askerlik Tasarısına ilişkin olarak, ''Maliye Bakanlığı olarak biz bunu doğru bir çözüm olarak görüyoruz, destekliyoruz. Maliye Bakanlığı ayağında bir sıkıntı olmayacak'' dedi. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde Kaplan Kardeşler Halı Fabrikasında işçilerle yemek yiyen Bakan Şimşek, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Asgari geçim indirimi yoluyla asgari ücreti tamamen vergi dışına çıkardıklarını vurgulayan Şimşek, şunları söyledi: ''Mesela, evli olup da eşi çalışmayan 4 çocuğu olan asgari ücretliden biz hiç vergi almıyoruz. Eskiden 2002'ye kadar asgari geçim indirimi yoktu, yanlış hatırlamıyorsam yüzde 11-12 civarında vergi alınıyordu. Şimdi bekar olandan dahi alınan vergi maksimum yüzde 5 civarında. Biz asgari geçim indirimi sistemi ile askeri ücret üzerindeki vergileri epey aşağı çektik. Asgari ücreti de bu dönemde sürekli enflasyonun üzerinde artırdık. 2010 yılında enflasyon yüzde 6,4'tü, biz asgari ücreti yüzde 10 artırdık. Bu sene bizim enflasyon hedefimiz yüzde 5,3, neredeyse enflasyonun iki katı kadar asgari ücrette artış sağladık.'' Bir yandan girişimcilerin rekabet gücünü diğer yandan vatandaşların hayat standardını yükseltmeyi dikkate aldıklarını vurgulayan Şimşek, ''İnşallah katma değeri yüksek ürünlere doğru geçiş hızlanır, böylece bu sektörde çalışan vatandaşlarımızın da asgari ücreti sürekli şekilde buna paralel olarak artar. Hem girişimcilerimiz dünya ile rekabet ederler hem vatandaşımızın hayat standardı yükselir. Bu dengeyi iyi kurmak lazım'' dedi. -SÖZLEŞMELİ ASKERLİK- Bir gazetecinin ''Sözleşmeli askerlik tasarısı Maliye Bakanlığına gönderildi. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?'' sorusu üzerine üzerine Şimşek, prensip olarak yeni kurulan sistemi doğru bulduklarını, desteklediklerini ifade etti. Şimşek, ''Birkaç husus vardı, o hususlarda da anladığım kadarıyla bir ilerleme var. Maliye Bakanlığı olarak biz, bunu doğru bir çözüm olarak görüyoruz, destekliyoruz. Maliye Bakanlığı ayağında bir sıkıntı olmayacak'' diye konuştu. Tasarının tarihinin sorulması üzerine Şimşek, şunları kaydetti: ''Bakanlar Kurulu'na bir tasarı sunuldu. Tartışıldı, tekrar birkaç husus gözden geçirilecek. Muhtemelen bir şekilde Bakanlar Kurulu kanalıyla bu Meclis'e sevk edilecek bir noktada. Herhalde çok uzun sürmez. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde... Tasarının esas sahibi Milli Savunma Bakanımız. Ama Maliye Bakanlığı ayağıyla yani bizim çözülemeyecek bir sıkıntımız yok. Biz olumlu yaklaşıyoruz.'' Esnaf Değişim Vizyon Projesi hakkında bir soruya karşılık da Bakan Şimşek, Gaziantep'teki dinamizmi ve pozitif enerjiyi her seviyede gördüklerini, Gaziantep'in küresel kriz döneminde sadece Türkiye'de değil, dünyada yıldızlaşan nadir şehirlerden birisi olduğunu vurguladı. Şimşek, ''Türkiye dünyadan daha hızlı gelişiyor ama Gaziantep Türkiye ortalamasından 2-3 misli her alanda büyüyor. Bununla gurur duyuyoruz'' diye konuştu. ''Biz iş aş üretenlerin hizmetindeyiz, vatandaşımızın hizmetindeyiz'' diyen Bakan Şimşek, esnafın artık finansman kaynaklarına çok daha ucuz ve daha iyi koşullarda erişebildiğini sözlerine ekledi.