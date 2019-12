-Şimşek: "Büyümede çizdiğimiz çerçeve makul" ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarına ilişkin olarak, ''bizim büyümede çizdiğimiz çerçeve makul bir çerçeve, kimisine göre iddialı, kimisine göre iddialı değil'' dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün akşam Bloomberg TV'de katıldığı bir programda, küresel ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin büyüdüğünü, istihdam, değer yarattığını, temel kamu finansman dengeleri olsun, bankacılık sektörünün bilanço yapısı olsun, hane halkının bilanço durumunun oldukça olumlu olduğunu, ancak cari açık gibi ufak tefek bazı kırılgan noktaların da bulunduğunu söyledi. Cari açık konusunda da zirvenin geride kaldığını, muhtemelen önümüzdeki aylarda çok bariz bir şekilde aşağıya yönlü bir trend başlayacağını anlatan Şimşek, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin böyle bir global ortamda yumuşak inişi bir başarı. Güçlü çıkış yapmışsınız, çok önemli kazanımlar elde etmişsiniz. Son 2 yıldır böylesine zor bir global konjonktürde eğer siz bu bu kazanımları koruyabilirseniz, bir de yumuşak inişi o anlamda başarırsanız aslında bu başlı başına güzel bir hikayedir. Etrafınıza baktığımız zaman aslında hikaye çok çarpıcı'' Dünya ekonomisinin açısından bakıldığında tabi ki belirsizlik ortamı olduğunu ve bunun getirdiği bir tedirginlik bulunduğunu ifade eden Şimşek, Avrupa'da ABD'deki durumun ortada olduğunu, yatırımcılar açısından sıkıntılı bir süreç olduğunu kaydetti. Böyle bir ortamda Türkiye gibi ülkelerin çok güçlü performans gösterdiğini anlatan Şimşek, ''Hiçbir hikaye mükemmel değildir. Ama resme baktığımızda aslında Türkiye'nin resmi oldukça güçlü,güzel bir görüntü. Ufak da olsa bazı sorunlar olması normal'' dedi. Şimşek, Türkiye'nin kırılganlıklarını azalttığını, temellerini sağlamlaştırmış bir ülke olduğunu vurguladı. Büyüme tahminlerindeki IMF gibi kuruluşların da tahminleri dikkate alındığında neden bu kadar çeşitlilik olduğunun sorulması üzerine, büyümede nokta tahminleri yapmanın zor olduğunu, IMF gibi kuruluşların tahminlerini sürekli değiştirdiğini ancak politika yapıcıları olarak belirsiz bir ortamda bu tahminleri üretmek, bu hedefleri ortaya koymak durumunda olduklarını söyledi. Kendilerinin de ortaya baz senaryo çerçevesinde bir tablo koyduklarını anlatan Şimşek, orta vadede yani yanı 3 yıllık perspektifte Türkiye'nin rahat bir şekilde yüzde 5 oranında büyüyeceğini tahmin ettiklerini anlatan Şimşek, şartlar çok ağırlaşırsa, bunun bir miktar aşağı yönlü olabileceğini söyledi. Aşağı yönlü risklerini gördükleri gibi yukarı doğru riskler de olabileceğine dikkati çeken Şimşek, ''Örneğin ayın 23'ünde mucizevi olarak Avrupa Birliği politikacıları şu belirsizliği ortadan kaldırırsa hava değişir. O nedenle riskler aşağıya doğru olabilir, yukarıya doğru olabilir. Bizim çizdiğimiz çerçeve makul bir çerçeve kimisine göre iddialı, kimisine göre iddialı değil'' dedi. Bakan Şimşek, Türkiye'nin döviz cinsinden not artışının hak edip etmediğinin sorulması üzerine de ''biz not artışını hak ettiğimizi düşünüyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yüksek not verdiği ülkelere, şirketlere bir bakın, gerçekten bunların gideceği bir yer yok. Kredi notumuzun yatırım yapılabilir bir seviyeye yükseltilmesi hem hakkımız hem de Türkiye'ye yardımcı olur'' diye konuştu.