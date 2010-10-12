-ŞİMŞEK: "BÜTÇE POLİTİKAMIZA AVRUPA İMRENDİ" BATMAN (A.A) - 12.10.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile Avrupa'nın imrenerek seyrettiği bir bütçe politikasını ortaya koyduklarını söyledi. Batman Üniversitesi'nin 2010-2011 eğitim-öğretim yılı açılış töreni Maliye Bakanı Şimşek'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Üniversitede ilk dersi de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verdi. Şimşek, ''Küresel Kriz Sonrasında Türkiye ve Dünya Ekonomisi'' konulu derste global ekonomik kriz sonrasında toparlanmanın yaşandığı dünya ekonomisinde kırılganlıkların devam ettiğini ifade etti. Dünyada ekonomi ve siyasi anlamda çekim merkezlerinin değişeceğini ve seçim merkezlerinin doğuya, Asya'ya kayacağını anlatan Şimşek, IMF tahminlerine göre Asya'da Çin ve Hindistan liderliğinde yüzde 10 büyüme görüleceğini belirtti. Avrupa'da ise bazı ülkeler küçüleceğinin, bazı ülkelerin de yüzde 1 civarında büyüyeceğinin, Türkiye'nin ise yüzde 7,8 büyüme öngörüldüğünü kaydeden Şimşek, şunları söyledi: ''Dünyada hızlı bir çıkış yaşadık, ama tekrar bir yavaşlama var. Buna ilişkin kaygılar var. Kriz önce özel sektörde, bankacılıkta başladı. Devlet, bankaları kurtarmak zorunda kaldı. Böyle olunca da bütçe açıkları patladı. 2010'da resim 2009'dan daha kötü. Bu da ülkelerin bankacılık sektörünün bilançolarını tamir çabalarının bir sonucu. Bu kadar açık ve borç yüküyle hızlı büyüme tartışılabilecek bir konu. Ancak Türkiye bu noktada dünyadan ayrışıyor. Türkiye'de bütçe açığı bu yıl yüzde 4 civarında. Türkiye Avrupa'nın en düşük bütçe açığı ve borç stoklarına sahip ülkelerinden bir tanesi. Önümüzdeki dönem gelişmekte olan ülkelerin yıldızlaşmaya devam edeceği bir dönem. Gelişmiş ülkeler borç batağında. Gelişmekte olan ülkeler ise daha iyi durumda.'' -''KENDİ REÇETEMİZLE YOLA DEVAM ETTİK''- Türkiye'nin 2001-2002 yıllarında bir kriz yaşadığını hatırlatan Bakan Şimşek, bundan sonra gerçekleştirilen yapısal reformlarla çok daha güçlü bir altyapıya sahip bulunduğunu da kaydetti. Krizle birlikte 21 ülkenin IMF'nin kapısını çaldığını belirten Şimşek, ''Biz de uzun süre görüştük, ama temellerimiz sağlam olduğu için kendi reçetemizle yolumuza devam ettik. IMF ile anlaşma yapan ülkelerin önemli bölümü küçüldü. Türkiye ise güçlü şekilde büyüdü. Bugün AB'de bütçe açığında kriterlerini tutturan nadir ülkelerden biriyiz. borç stokunda da öyle. Türkiye'de hanehalkının bilançosu da güçlü. Türkiye'nin temelleri sağlam. Nitekim bugün Türkiye kriz öncesine dönmüştür'' diye konuştu. Dünya ekonomisinde toparlanmaya rağmen işsizliğin düşmek bilmediğini de dile getiren Maliye Bakanı, ülkelerin bu krizden güçlü şekilde çıkmak için işsizliği de aşağıya çekmeleri gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin bu anlamda da dünyadan ayrıştığını ifade eden Maliye Bakanı, şöyle devam etti: ''ABD'de 160'dan fazla banka battı. Avrupa'da sıkıntıya girmeyen banka kalmadı. Bu ne demek? Önümüzdeki yıllarda bankaların kredi vermesi yoluyla bu ülkelerin toparlanması zaman alacak. Biz Türkiye olarak BASEL-3 kapsamında sermaye yeterlik oranını yüzde 17'ye düşürülmesi noktasındayız. Dünyanın arzuladığı nokta 2018'de yüzde 7. Biz daha şimdiden yüzde 17'lerdeyiz. AB'de çok sayıda ülke küçülürken biz rekor oranda büyümüşüz. Türkiye birçok noktada bu ülkelerle ayrışıyor. Bu da 2000'li yıllarda yapılan reformların sonucudur. Bugün bankacılık sektörümüz karlı. Buna kızmayın arkadaşlar. Eğer bankalar zarar etseydi, sizin cebinizden çıkacaktı. Bankacılık sektörünün kar etmesi sizin zararınıza değildir. Tersi olsaydı ne olurdu? Günümüzde kredi koşulları iyileşti, faizlerin düşmesi tesadüf değil. Bu, programın sonucudur. Herkes de bundan yararlanıyor. Tüm hanehalkının borcunun milli gelire oranı 2009 sonu itibariyle yüzde 15,4, bu birçok gelişmiş ülkede yüzde 50'lerin üzerinde. Türkiye'de sadece bankalar sağlam değil, hanehalkının bilançosu da güçlü.'' -ORTA VADELİ PROGRAM- Maliye Bakanı Şimşek, açılış dersinde, küresel krizle birlikte Avrupa'da 6 milyon, ABD'de ise 6,7 milyon iş kaybı olduğunu da ifade etti. Türkiye'nin ise tam tersi istihdam yaratan bir büyüme süreci yaşadığını kaydeden Şimşek, ''Türkiye'nin temelleri çok sağlam. Türkiye dışarıdan borçlanıyor. Sigorta primi 100 dolarlık tahvil için 1,4 dolar. Bu rakam Yunanistan için 8-9 dolar'' açıklamasında bulundu. Orta Vadeli Programla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Şimşek, söz konusu programla Türkiye'nin Avrupa'nın imrenerek seyrettiği bir bütçe politikası ortaya koyduğunu, bütçe açıklarının milli gelire oranının krize rağmen yüzde 3,6'ya indiğini, anlattı. Geçmişte yüzde 30-40'lar düzeyinde olan reel faizlerin eksiye düştüğünü belirten Şimşek, birçok ülkenin krizin faturasını vatandaşa çıkartırken Türkiye'nin böyle yapmadığını, maaşları enflasyonun ötesinde yükselttiğini, memur sayısını da artırdığını bildirdi. Buna rağmen Türkiye'de her şeyin güllük gülistanlık olmadığını dile getiren Maliye Bakanı, bu çerçevede cari açığa dikkati çekti. ''Biz enerjide kendi kendimize yetseydik cari açık vermeyecektik'' diyen Şimşek, ''Türkiye'nin bu kadar muhteşem performansı varken, bu cari açık idare eder. Ancak biz cari açığın azaltılmasına dönük tedbirleri almaya da devam ediyoruz. Enerjide doğalgaza bağımlılıktan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Nükleer santral konusunda adım attık. Türkiye suyunu, rüzgarını, enerjiye dönüştürmek zorunda'' dedi. Açılış dersinde Türkiye'de işgücünün önünde engeller bulunduğunu da söyleyen Şimşek, bunların başında da kıdem tazminatının geldiğini vurguladı. Bakan Şimşek, kıdem tazminatının yüksekliğinin işgücünün önünde çok güçlü bir engel teşkil ettiğini kaydederek, bütün taraflarla bunun konuşulması gerektiğini bildirdi. -BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ULUÇAM- Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam da açılış törenindeki konuşmasında öğrencilere iyi bir meslek sahibi olmanın her zaman yeterli gelmediğini belirterek, şunları söyledi: ''Atalarımızın deyişiyle ilim kendini bilmektir. ÖNce adam olmak gerekmektedir. Bunun için sizinle birlikte başkalarının da yaşadığının farkında ve bilincinde olmalısınız. ufkunuzu ve gönlünüzü geniş tutunuz. Üst kimlik bağlamında ise Anayasa'nın başlangıcında yer alan devletin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü çerçevesinde toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye cumhuriyetinin birer yurttaşı olduğunuzu unutmayınız.'' Batman Valisi Ahmet Turhan da eğitime yapılan yatırımın ülkeye yapılan yatırım olarak görülmesi gerektiğini söyledi. -FENERBAHÇE YÖNETİMİ DE AÇILIŞTA- Batman Üniversitesinin yeni eğitim-öğretim yılının açılış törenine Batman karmasıyla maç yapmak üzere kente gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile İkinci Başkan Nihat Özdemir ve Asbaşkan Ali Koç'un da aralarında bulunduğu Fenarbahçe yöneticileri katıldı. Maliye Bakanı Şimşek ve Yıldırım törenin ardından Batman Üniversitesi ek binasının açılışını gerçekleştirdi. (TAL-KUM)