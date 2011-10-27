-Şimşek: "Bütçe konusunda tereddüt olmasın" ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı tüketilen sigara miktarında gelecek 1-2 yıl içerisinde 3-4 puanlık bir azalma öngördüklerini belirterek, 1 puanlık azalışın, 200 milyon liraya denk geldiği için öngörülen oranda azalma olursa yaklaşık 800 milyon liralık gelirin söz konusu olabileceğini bildirdi. Bakan Şimşek, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planını açıklamak üzere düzenlediği basın toplantısında, bütçe konusunda en küçük bir tereddütün bile olmaması gerektiğini ifade etti. Kayıt dışı tüketilen sigara miktarında gelecek 1 veya 2 yılda 3-4 puanlık bir azalış öngördüklerini belirten Şimşek, 1 puanlık azalışın, 200 milyon lira gelire denk geldiğini, 4 puanlık bir azalışın 800 milyon liralık bir gelir anlamına geleceğini söyledi. Bu uygulamayı yakından takip edeceklerini ifade eden Şimşek, ''Dediğim gibi biz fiyatını dikkat edemediğimiz için sadece bir düzenleme yapıyoruz. Sonra sektörün buna bir tepkisi oluyor. Ondan sonra da tabii ki bayağı zaman söylüyorum. Yani bu bir canlı organizma gibi görünmesi lazım. Bu uymazsa biz yine gereken tedbirlerimizi alırız. Bütçe konusunda en ufak bir tereddüt olmasın. Efendim işte, 'Daha dün bütçe yapıldı, bugün farklı bir yaklaşım içine girildi, bunun bütçe rakamlarına etkisi ne olacak?' Ben burada çok açıkça rakamları verdim. Ha şu olur, kaçak satışlarda bir azalış olmazsa, bütçe hedeflerini tutturma konusundaki irademizi siz biliyorsunuz. Küresel kriz yılı hariç, AK Parti hükümetleri her yıl hedeflerini tutturdu ve hedeflerinin de ötesinde iyi bir performans ortaya koydu'' diye konuştu. - "Eylem Planı yürürlüğe girecek" Bakan Şimşek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'nın da bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe gireceğini kaydetti. Söz konusu eylem planının sadece kamu sağlığını koruma ve vergi kayıp ve kaçağını önleme amaçlı hazırlanmadığına işaret eden Bakan Şimşek, emniyet birimlerinin operasyonları neticesinde elde etmiş olduğu sonuçların, söz konusu kaçakçılığın terör örgütüyle bağlantılı olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.