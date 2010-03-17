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Ekonomi

Şimşek: 2010'a çok iyi başlangıç yaptık

Maliye Bakanı Şimşek, ''Bu sene de hedefleri çok rahat aşacağımızı düşünüyorum'' dedi.

17 Mart 2010 02:00

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2010'a çok iyi başlangıç yaptığını belirterek, ''Bu sene de hedefleri çok rahat aşacağımızı düşünüyorum'' dedi.



CEO Club Toplantısında konuşan Bakan Şimşek, Türkiye'nin sağlam bankacılık yapısına değindi, Türkiye'nin ileri ki görünümüne ilişkin bu boyutun göz önüne alınması gerektiğini, bu konuda Türkiye ile yarışacak çok az ülke olduğunu belirtti.

İcraatları da konuklarla paylaşan Şimşek, ''Bugün Türkiye'de faizler yüksek de olsa tek hanelidir'' dedi.

Türkiye'nin 2010 yılına çok iyi başlangıç yaptığını, alınan tedbirlerle ve dünyadaki toparlanma sayesinde gelir artışı yaşandığını, harcamaların reel bazda kontrol altında olduğunu belirten Şimşek, ''Bu sene de hedefleri çok rahat aşacağımızı düşünüyorum'' dedi.
     
'Sıra üçüncü nesil reformlara geldi'

Şimşek, Türkiye'nin kabuğunu kırdığını, çok önemli reformların gerçekleştirildiğini, artık üçüncü nesil reformlara sıra geldiğini, mikro, makro boyutta önemli reformları uygulamaya devam ettiklerini belirterek, yeni reform çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Şimşek, kayıt dışılık konusunda yasal düzenlemeyi ağırlaştıracaklarını, özellikle denetim konusunda bir takım düzenlemelerde kararlı olduklarını, bakanlık olarak gündemlerinde ''epeyi'' konu olduğunu kaydetti.
    
Vergisel kolaylık

Konukların sorularını da yanıtlayan Şimşek, tüketici finans şirketleri adına vergisel kolaylık yapılıp yapılamayacağına ilişkin soruya, ''Vergi oranları aslında düşük ama bir kaç sektörde bunu söyleyemeyiz. Bütçe imkanlarını oluşturmak lazım. Zamanlama önemli. 2003'te, bolluk dönemlerinde bir çok düzenleme yaptık şimdi onları almakta zorlanıyoruz. Bazı doğru adımlar atıldı ama bazıları doğru değildi'' karşılığını verdi.

KDV iadeleri konusunda bir soru üzerine ise Şimşek, iade sistemini iyileştirdiklerini, sistemin oturması, işlemesini zaman alabileceğini ancak kararlı olduklarını, söyledi.

Bakan Şimşek, devletin zaten toplam KDV gelirinin yüzde 22'sini iade olarak verdiği belirtti.
    
Stratejik adımlar

Türkiye'yi öne çıkaracak hangi stratejik adımların atıldığının sorulması üzerine Bakan Şimşek, tarım ve ulaşımda yapılan çalışmalardan örnekler verdi, ''Türkiye hava, deniz, karayollarında, demiryollarında atılım içinde... Bu stratejik bir karardır. Türkiye geleceğe iyi bir şekilde hazırlanıyor'' dedi.

İşsizliğe de değinen Bakan Şimşek, ''En önemli sorun işsizlik. Kolay kolay gündemden kalkmayacak çok ciddi bir yapısal problemdir. Adımlar atılıyor ama çok çetrefilli bir sorundur bu...'' dedi.
    
Şubelere harç zorunluluğu

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş'in, Anadolu'da hizmet vermek için kurdukları 4-5 personelli şubeyle, İstanbul Nişantaşı'ndaki şubenin aynı harcı ödeyeceğini, banka şubelerinden alınan harçlarla ilgili nüfus kademelendirmesinin yeniden ele alınması talebine Şimşek, şu yanıtı verdi:

''Makul karşılamak lazım. O konuyu fazla irdelememekte yarar var. Aşırı bir yük değil. Başka alternatifler düşünülse çok farklı olabilirdi. Krizden çıkışta dolaylı vergilerde bir artış oldu ama önemli ölçüde krizi vatandaşa ve iş dünyasına yansıtmamaya çalıştık'' dedi.
    
Stopaj konusu

Şimşek, toplantı çıkışında gazetecilerin stopaj konusundaki sorusuna ''Stopajla ilgili olarak sadece şunu söyleyeceğim. Düzenlemelerimizde makro ekonomik istikrarı, finansal istikrarı ön planda tutacağız. O şekilde bir düzenleme yapacağız. Bir kaç hafta içinde belli olur'' yanıtı verdi.

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