Şimşek: 110 yatırımcı sıraya girdi, yer kalmadı

Çözüm süreciyle birlikte yatırım talebinde patlama yaşandığını belirten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Batman OSB'de hiç yerimiz kalmadı. 110 yatırımcı fabrika yeri istiyor, şu an yer yok" dedi.



Teröre çözüm süreci spor ve kültürel faaliyetlerle de destekleniyor.

2. Uluslararası Hasankeyf Bisiklet Yarışması'nı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başlattı.

Yarışma öncesinde Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Şimşek şunları söyledi:

"Çözüm sürecinin etkisi olsa gerek. Katılım iki katına çıktı, bu yıl 81 sporcu katılıyor. Dünya dördüncüsü sporcu da burada yarışacak. Bölgenin muazzam bir potansiyeli var. Bu potansiyel için huzur, barış ortamı eksikliği söz konusuydu. Çözüm sürecinde bu hava değişiyor.

Gelecek yıl burada Balkan Şampiyonası'nı yapmayı düşünüyoruz. Batman'da bir tenis turnuvası düşünüyoruz. Altyapıyı yapacağız. Buralar sadece işsizlikle, terör olaylarıyla gündeme gelmesin. Bu bölgede algı inanılmaz olumlu. Herkes güven, istikrar ortamı istiyor. Türkiye eğer potansiyelini gerçekleştirecekse bu çözüm sürecinin başarılı olması lazım."

Çözüm sürecinin ekonomik etkisiyle ilgili konuşan Şimşek, "Çözüm süreciyle birlikte yatırım talebinde patlama var. Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde hiç yerimiz kalmadı. 110 yatırımcı fabrika yeri istiyor, şu an yer yok. OSB'nin büyümesi için çalışma yapıyoruz. Aynı haberler Diyarbakır'dan, Mardin'den geliyor. Yatırım talebinde ciddi artış var. Gıda sanayii GAP nedeniyle çok önemli. İnşaat malzemelerinden tutun, konfeksiyona kadar birçok sektörde şu anda imalat var, talep var" dedi.

"Güneydoğu, Çin'le rekabet edebilecek üretim maliyetleri seviyesinde" diyen Şimşek, bölgede emek yoğun sektörlerin öne çıktığını belirtti.