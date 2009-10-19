Simpsonslar 20 yaşında

ABD'nin en uzun soluklu çizgi dizisi Simpsons, 20. yılını kutladı.



Homer, Bart, Lisa, Marge ve Maggie Simpson'dan oluşan Simpson ailesinin maceralarını anlatan dizi, ABD'nin en uzun süredir devam eden durum komedisi dizisi unvanını taşıyor.



Dizinin 20. yıl kutlaması için düzenlenen gecede, dizinin formatına uygun olarak sarı halı kullanıldı.



Dizideki kahramanları seslendiren sanatçılar başta olmak üzere, çok sayıda kişi kutlamaya katıldı.



Dizinin yapımcısı Matt Groening, "Dizinin başarılı olacağını tahmin ediyordum. Ancak 20 yıl sonra hala diziyi konuşuyor olmak tuhaf, ama çok mutluluk verici" dedi.