Simpsonlar kızdırdı!

Simpsons'ların son bölümü, İngiltere ve ABD’de yaşayan Müslümanların tepkisini çekti



Dünyanın en çok sevilen çizgi dizilerinden Simpsons Ailesi, son bölümünde İngiltere ve ABD’de yaşayan Müslümanların tepkisini çekti. İngiltere’de dün yayınlanan bölümde, ailenin babası Homer Simpson, yan taraflarına taşınan Müslüman aileyi “terörist” olarak nitelendiriyor. Ailenin yaramaz oğlu Bart, Beşir adlı Müslüman çocukla arkadaş oluyor. Daha sonra Homer, Müslüman babayı garajda dinamit kalıplarıyla görüyor. Ve ailenin bilgisayarını hack’liyor. Burada çevredeki binaların ve alışveriş merkezinin krokilerini buluyor.



Bardaki arkadaşlarına konuyu açtığında ise Barmen Moe, ona “Aileyi yemeğe çağır. Sonra da gerçekleri öğrenmek için onu Jack Bauer’la tanıştır” diyor. Aşırı İslamcı saldırganlara işkence yapmakla ünlü FBI ajanı Jack Bauer, ABD’de izleyici rekorları kıran 24’ün baş karakteri.



Ancak sonradan Müslüman babanın eski binaları patlatan ve yenilerini yapan bir müteahhitlik şirketinde çalıştığını öğreniyor ve onlara özür yemeği veriyor. ABD’deki ve İngiltere’deki Müslümanlar çizgi filmi protesto etti. Simpsons’ın yaratıcısı Matt Groening ise, “Biz ön yargıları eleştirmek için bu bölümü çektik” diyerek dizisini savundu.

onları evlerine yemeğe davet ediyor.

