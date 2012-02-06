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Dünya

Simpsonlar İran'da yasaklandı

İran'da çizgi film karakterleri Simpsonlar da yasaklı oyuncaklar listesine alındı.

06 Şubat 2012 02:00

T24 - İran'da çizgi film karakterleri Simpsonlar da yasaklı oyuncaklar listesine alındı.


Barbie bebeklerinin de yasaklı olduğu İran'da yayımlanan bağımsız Şark gazetesinin haberine göre, Çocuk ve Genç Yetişkinlerin Entelektüel Gelişimi Enstitüsü, Batı kültürünün teşvik edilmesini önlemek için bu kararı aldı.


Enstitü yetkilisi Muhammed Hüseyin Farju, Simpsonlar'ın kara listeye neden alındığını açıklamadı, ancak genital bölgeleri belirgin oyuncakların yasaklı olduğunu belirtti.


İran'da geçen ay polis onlarca mağazayı Barbie bebekleri sattığı için kapatmıştı.

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