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Dünya

Simpson bu kez kurtulamadı

Eski karısını ve karısının arkadaşını vahşi bir şekilde öldürmekten 1990'larda beraat eden Amerikan futbolunun efsane ismi ve oyuncu O.J. Simpson, yargılandığı ba#

05 Ekim 2008 03:00

Eski karısını ve karısının arkadaşını vahşi bir şekilde öldürmekten 1990'larda beraat eden Amerikan futbolunun efsane ismi ve oyuncu O.J. Simpson, yargılandığı başka bir davada soygun ve adam kaçırmaktan suçlu bulundu.

Las Vegas mahkemesi, 61 yaşındaki Simpson ve diğer sanık Clarence “C.J.” Stewart'ı, haklarındaki 12 ithamdan suçlu buldu ve tutuklamalarına kararı verdi. Duruşma boyunca soğukkanlılığını muhafaza eden O.J. Simpson, yargıcın kararını açıklamasıyla adeta yıkıldı.

Şok geçiren Simpson, kız kardeşi Carmelita Durio'ya sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Ağlayan ağabeyine sarılarak gözyaşı döken Durio da, daha sonra mahkeme salonunda yığıldı. Savcılık, Simpson ile beraberindeki 5 kişinin, Eylül 2007'de Palace Station otelini ve kumarhaneyi basarak binlerce dolarlık hatıra spor eşyasını çaldığını ve bu sırada diğer suçları işlediğini iddia ediyordu. Simpson'ın avukatları ise iddiaları reddederek, müvekkillerinin kendisine ait hatıra eşyaları geri almaya çalıştığını öne sürmüştü. O. J. Simpson, 12 Haziran 1994'te eski karısı Nicole Brown Simpson ve arkadaşı Ron Goldman'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanmış, ancak tutuklu yargılanmasının ardından beraat etmişti. 3 haftalık mahkeme sürecinin ardından sanıkları suçlu bulan Las Vegas yargıcı, müebbet hapis cezası almaları kesin gözüyle bakılan Simpson ve Stewart için kesin cezayı 9 Aralık'ta açıklayacak.

(Yeni Şafak)

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