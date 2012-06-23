Simone Pianigiani, Fenerbahçe'de

Başarısız geçen sezonun ardından Neven Spahija ile yollarını ayıran Fenerbahçe Ülker, ülkesinde Montepaschi Siena'yı çalıştıran İtalyan antrenör Simone Pianigiani ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

43 yaşındaki Simone Pianigiani aynı zamanda İtalya Milli Takımı'nı da çalıştırıyor. 2006'dan beri başında olduğu Montepaschi Siena ile 5 İtalya Ligi, 5 İtalya Süper Kupası ve 4 İtalya Kupası kazanan Pianigiani, takımına 2 kez de THY Euroleague'de Final Four'a çıkardı.

İtalyan antrenör, Beşiktaş'tan Galatasaray Medical Park'a transfer olan Ergin Ataman'ın Montepaschi Siena'yı çalıştırdığı dönem, Ataman'ın yardımcısıydı.