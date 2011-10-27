-Simoncelli son yolculuğuna uğurlandı ROMA (A.A) - 27.10.2011 - Moto GP'de, Malezya yarışının başında meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden İtalyan pilot Marco Simoncelli, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Malezya'da geçen pazar günü koşulması gereken, ancak yarışın henüz başında meydana gelen kaza nedeniyle iptal edilen yarışta yaşamını yitiren Honda takımının 24 yaşındaki pilotu Simoncelli'nin cenazesi, bugün memleketi Coriano'da yapılan ve sevenleri ile yakınlarının katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Coriano Kilisesi'nde düzenlenen törene, Simoncelli'nin ailesi, Moto GP'de pek çok şampiyonluğu bulunan ve Simoncelli'den ''kardeşim'' diye söz eden Valentino Rossi'nin yanı sıra 20 bin kişinin katıldığı ifade edildi. Tören sırasında İtalyan pilotun ''58'' numaralı motoru da kilisenin girişine konuldu. Kabarık saç modeliyle tanınan Marco Simoncelli, motor yarışlarına 2002'de 125cc ile başlamıştı. 2006'da 250cc'ye geçen Simoncelli, bu dalda 2008 yılında dünya şampiyonu olmuştu. Simoncelli, 2010'da ise Moto GP'de yarışmaya başlamıştı.