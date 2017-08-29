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Spor

Simona Halep'i deviren Sharapova, gözyaşlarına hakim olamadı

Rus raket, 1 yıldan uzun süredir grand slam turnuvasına katılamıyordu

29 Ağustos 2017 16:40

Doping yaptığı gerekçesiyle 2016 Nisan ayından itibaren kortlardan uzak kalan ve ilk kez ABD Açık'la grand slam turnuvasına katılan Maria SharapovaSimona Halep karşısında aldığı galibiyet sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Tek kadınlarda ilk turda 2 numaralı seribaşı Simona Halep ile karşılaşan Sharapova, 2 saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti. 

Sakatlığı yüzünden mayıs ayından beri yalnızca bir maç oynayabilen eski dünya 1 numarası, aylar 1 yıldan uzun süreden sonra gelen büyük galibiyet sonrası ağladı.

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