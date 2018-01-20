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Spor

Simona Halep, 48 oyun 3 setlik maçta Lauren Davis'i mağlup etti

3 saat 45 dakika süren mücadeleyi kazanan Simona Halep adını 4. tura yazdırdı

20 Ocak 2018 17:26

Avustralya Açık tek kadınlar üçüncü tur maçında 1 numaralı seribaşı Simona Halep, dünya 50 numarası rakibi Lauren Davis’i 4-6, 6-4 ve 15-13'lük setlerle mağlup ederek zor da olsa tur atlamayı başardı.

Rod Laver Arena’da oynanan günün ilk maçında ABD'li rakibine karşı ilk seti 6-4 kaybeden Halep, iyi bir geri dönüş yaparak, ikinci seti aynı skorla hanesine yazdırdı ve durumu 1-1'e getirdi.

Hava sıcaklığının 24 derecelerde seyrettiği maçın üçüncü ve final seti ise muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Maçı kazanıp yoluna devam etmek isteyen Halep ile oyuna iyi konsantre olan Davis’in karşılıklı kazandıkları oyunlarla set 13-13’ e geldi.

Ancak setin 27. oyununda Davis’in servisini kırarak 14-13 öne geçen Halep, ardından kendi servis oyununa da tutunarak 3 saat 45 dakika süren bu maraton maçı kazanmasını bildi.

1 numaralı seribaşı Rumen tenisçi, dördüncü turda 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile karşılaşacak.

 

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Simona HalepATPAvustralya AçıkLauren Davis48 oyun3 set

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