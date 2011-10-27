-Şimon Perez Kıbrıs Rum kesimine gidecek LEFKOŞA (A.A) - 27.10.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez, 2 Kasım'da Kıbrıs Rum kesimini ziyaret edecek. Rum radyosu, Perez'in 2-4 Kasım'da Kıbrıs Rum kesiminde temaslarda bulunacağını duyurdu. Ziyaret programı taslağında Perez'in, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la başkanlık köşkünde baş başa görüşmesi, ardından iki ülke heyetlerinin katılacağı genişletilmiş görüşmeye geçilmesi öngörülüyor. Şimon Perez'in ayrıca, Rum Meclis Başkanı ve sosyalist EDEK partisi Başkanı Yannakis Omiru'yla da bir görüşme yapması bekleniyor.