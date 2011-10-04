-Şimon Peres saldırıyı şiddetle kınadı TEL AVİV (A.A) - 03.10.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, bu sabahın erken saatlerinde İsrail'in kuzeyindeki Arap köylerinden Tuba-Zangeriyye köyü camiinin kundaklanmasına büyük tepki göstererek, "korkunç bir saldırı" olarak nitelendirdiği olayın, kendisinde derin bir şok yarattığını söyledi. Peres, yanında Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve Dürzi toplumlarının dini liderleriyle birlikte, camisi yakılan köyü ziyaret etti. Böyle bir hareketin yasadışı, ahlak dışı olduğunu, Yahudiliğin değerleriyle bağdaşmadığını söyleyen İsrail Cumhurbaşkanı, saldırının üzerlerine büyük bir utanç yüklediğini de dile getirdi. Bugünün sadece Tuba-Zangeriyye köylüleri için değil, İsrail'deki tüm toplumlar için de zor bir gün olduğunu belirten Peres, "bu korkunç hareketi her lisanda şiddetle kınadığını" vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıyı kınayarak, suçluların bir an önce yakalanması talimatını vermişti. Netanyahu, "şok edici" olarak nitelendirdiği saldırının İsrail devletinde yeri olmadığını da kaydetmişti. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da bu saldırının İsrail devletine zarar verdiğini vurgulamıştı. Öte yandan, İsrail polisinin İslam'a ait kutsal mekanların bulunduğu yerlerde güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdığı bildirildi.