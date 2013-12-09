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Dünya

Şimon Peres: Ruhani ile görüşmeye hazırım

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi

09 Aralık 2013 08:23

 İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Neden olmasın, benim düşmanlarım yok" dedi. Netenyahu ise, "Tahran rejiminin İsrail'in yok olmasına kendini adadığını" savundu.

 İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Amerikan CNN televizyonundan Richard Quest'e konuşan Peres, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ülkesindeki nüfuzunun sınırlı olduğunu da iddia ederek, Tahran'da, Ruhani'nin uluslararası toplumla uzlaşma çabalarına destek vermeyecek bazı "yapılar" bulunduğunu belirtti.

 

Netanyahu: İran nükleer eşiği geçmeye yakın

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ise, İran'la ilgili sert açıklamalar geldi. Düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü bünyesindeki Saban Merkezi'nin ABD'nin başkenti Washington'daki yıllık forumunda video konferans yöntemiyle bir konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la nükleer müzakerelere ilişkin, "Netice hala belirsiz. İran, nükleer eşiği geçmeye tehlikeli biçimde yakın" dedi.

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