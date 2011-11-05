Şimon Peres: İran için askeri harekat daha olası

T24 - Dünya liderlerinin İran'a tanıdığı sürenin daraldığını belirten İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, artık Tahran konusunda diplomatik çabalar yerine askeri harekatın daha olası olduğunu söyledi. BM'den gelen son haberler de İran'ın hedefte olduğunun sinyallerini veriyor.



İsrail'de yayın yapan Channel 2 televizyon kanalına konuşan Peres, uluslararası camianın İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunu diplomatik çabalar yerine askeri harekat yaparak çözme yoluna daha yakın olduğunu söyledi.



Dünya liderleri gibi, istihbarat servislerinin de "(İran için) fazla zamanın kalmadığını gösteren saate" baktıklarını tahmin ettiğini dile getiren Peres ayrıca, liderlerden, İran'ı “ne pahasına olursa olsun” durdurmak için “verdikleri sözleri tutmalarını” istedi. Peres, “Yapılacaklar konusunda önümüzde uzun bir liste var” diye konuştu.



İsrail basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a karşı bir askeri harekat başlatmak için bakanların desteğini almaya çalıştığı belirtilmişti.



İsrail basınından Batı basınına yayılan Tel Aviv’in İran’ın nükleer tesislerine saldıracağı haberleri üzerine, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, en kötü senaryoya karşı hazırlıklı olduklarını yinelemiş, “Umarım ABD, İran ile çatışma yoluna girmeden önce iki kez düşünür” demişti.





'İran, El Kaide'den daha tehlikeli'



Yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak, ABD'li üst düzey bir askeri yetkiliyse İran'ın Ortadoğu'da ABD için en büyük tehdit olduğunu ifade etti.



Adının açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, İran'ın El Kaide terör örgütünden bile daha büyük bir tehdit olduğunu ifade ederek, “El Kaide'nin gücü azaldı ancak yok olmadı. ABD ve müttefikleri için en büyük tehdit şu anda İran'dır” dedi.



Washington'da katıldığı forumda konuşan yetkili, İran'ın bir çatışmayı kışkırtmak istemediğine inandığını, bununla birlikte İran'ın nükleer silah yapıp yapmamaya karar vermediğini söyledi.







BM, İran'a karşı yeni deliller sunacak



BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) da, İran'ın nükleer programıyla ilgili bazı gizli bilgileri açıklayacağını duyurdu. Gizli bilgilerin gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.



Açıklanacak istihbarat verilerinin, İran'ın bir nükleer savaş başlığına ait bilgisayar modelleri ürettiği iddiasını ortaya koyduğu ifade ediliyor.



Associated Press ajansına konuşan diplomatlar, UAEK'nın bazı uydu fotoğraflarını da basına göstereceğini, bu fotoğraflarda nükleer silah üretimiyle ilgili patlayıcı testleri için kullanıldığı düşünülen büyük bir çelik konteynırın bulunduğunu söyledi.



UAEK geçmişte de İran'ın gizli nükleer silah çalışmaları olduğunu belirttiği bazı faaliyetleri açıklamıştı. Ancak diplomatlara göre bu kez daha önce açıklanmayan şüpheler kamuoyuna yansıtılacak.



İsrail, ABD ve diğer birçok ülke, İran'ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığını düşünüyor. İran ise nükleer çalışmalarının barışçıl amaç taşıdığında ısrar ediyor.

